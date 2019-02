Hamann nach Remis sicher: "Bayern kann es schaffen"

Dietmar Hamann lobte den FC Bayern

TV-Experte Dietmar Hamann hat den Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München für sein starkes Auftreten im Champions-League-Duell beim FC Liverpool (0:0) in dieser Woche gelobt.

Ein Weiterkommen gegen die Reds halte er für absolut realistisch, betonte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne: "Ich kann mich lange nicht daran erinnern, dass ein Team die drei tollen Liverpool-Stürmer so in Schach gehalten hat. Bayern muss jetzt noch ein kleines bisschen besser spielen als in Anfield und dann können sie es schaffen."

Besonderes Lob hatte er für Bayerns Sechster Javi Martínez übrig, dem er ein "Welt-Spiel" attestierte, sowie für Innenverteidiger Mats Hummels: "Hummels hat bewiesen, dass er vieles sein mag, aber bestimmt nicht fertig oder am Ende wie einige prophezeit haben."

Der einstige Bayern-Profi Hamann freute sich darüber hinaus vor allem Cheftrainer Niko Kovac, der seiner Ansicht nach in den kritischen Phasen der laufenden Saison mit Beharrlichkeit und Geradlinigkeit überzeugte und jetzt dafür belohnt wird.

Hamann über Kovac: "Zieht sein Ding durch"

"Niko zieht sein Ding durch und hat eingesteckt, ausgehalten und überlebt, wie ich es selten gesehen habe. Kein patziges Wort in Interviews, kein Nervenflattern. Und jetzt wirft er vielleicht den Favorit auf den Champions-League-Sieg und den Tabellen-Ersten der Premier League aus dem Wettbewerb", betonte Hamann, der mit dem FC Liverpool einst die Champions League gewann.

"Mir nötigt diese stoische Ruhe von Kovac großen Respekt ab. Der Trainer an der Linie, ist oft ein Spiegelbild von dem was auf dem Platz zu sehen ist", ergänzte er.

In der Bundesliga geht es für den FC Bayern am Samstag (ab 15:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League ist für den 13. März (ab 21:00 Uhr) angesetzt.