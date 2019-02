Pépé als Robben-Ersatz? FC Bayern wird offensiver

Nicolas Pépé soll auf der Wunschliste des FC Bayern weit oben stehen

Der FC Bayern bastelt offenbar an einem großen Transfercoup. Medienberichten zufolge intensiviert der deutsche Rekordmeister seine Bemühungen um Nicolas Pépé vom OSC Lille.

Laut "kicker" wird der Name des 23 Jahre alten Ivorers derzeit an der Säbener Straße diskutiert. Die Verantwortlichen sehen Pépé als möglichen Nachfolger des scheidenden Routiniers Arjen Robben. Beide ähneln sich vom Profil her, sind dribbelstark und ziehen mit Vorliebe vom rechten Flügel ins Zentrum.

Mit 16 Toren und zehn Vorlagen in 25 Spielen ist Pépé in dieser Saison der einzige Spieler der Ligue 1, der in der Scorerliste mit den Stars von Paris Saint-Germain mithalten kann.

Seine überragenden Vorstellungen im Trikot des OSC Lille haben europaweit Begehrlichkeiten geweckt. Der FC Bayern ist einer der Vereine, denen reges Interesse nachgesagt wird.

Legt der FC Bayern 60 Millionen Euro auf den Tisch?

Der zehnmalige Nationalspieler der Elfenbeinküste steht zwar noch bis 2022 in Lille unter Vertrag, sein vorzeitiger Abschied im Sommer 2019 gilt jedoch als sicher. Im Winter schob der französische Erstligist einem Transfer noch einen Riegel vor.

Für seinen Shootingstar fordert Lille angeblich eine Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro. Sollte der FC Bayern zuschnappen, wäre Pépé der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte.