Zorc deutet baldiges Reus-Comeback an

Marco Reus steigt wohl in der nächsten Woche wieder in den Spielbetrieb ein

Auch ohne Kapitän Marco Reus hat der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Rande des 3:2-Sieges gegen Bayer Leverkusen hat Sportdirektor Michael Zorc gegenüber "Sky" ein baldiges Comeback des 29-Jährigen angedeutet.

Zorc äußerte sich außerdem zu weiteren Themen wie dem Meisterschaftsrennen in der Bundesliga oder den Chancen zum Weiterkommen in der Champions League. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Michael Zorc ...

... zum Spiel: "Wir haben in der Summe ein Tor mehr geschossen und haben es am Ende gut wegverteidigt. Wir haben es hintenraus etwas ruhiger und besser verteidigt als zum Beispiel gegen Hoffenheim. Insgesamt hatten wir heute nicht wirklich die Spielkontrolle. Aber wir haben immer wieder gute Konter gesetzt und letztendlich ein Tor mehr geschossen. Wenn du zu Hause spielst, willst du dominieren und attackieren. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben selten Zugriff gehabt, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen."

... zur Bedeutung von Marco Reus: "Wir hatten jetzt eine Phase, ich glaube fünf Spiele ohne Sieg, die ist ungewohnt für uns und die Spieler. Deshalb steht heute das Ergebnis an allererster Stelle. Siege kannst du nicht ersetzen. Deshalb hat das heute sehr gut getan. Wir wissen alle um den Wert von Marco für unser Team. Aber es war wichtig, dass die Mannschaft gesehen hat, dass es auch ohne ihn geht."

... zum Meisterschaftsrennen: "Dritter wollen wir nicht werden. Es geht aber um den Ansatz. Für unsere nicht ganz so erfahrene Mannschaft ist es wichtig, nicht über übergeordnete Ziele zu sprechen. Davon bekommst du am Ende keinen Punkt. Wir müssen wirklich von Spiel zu Spiel arbeiten, das ist unser Rezept. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Tabellenführer sind. Wir wissen damit umzugehen."

... zur veränderten Tabellensituation (vor dem Spiel): "Gar nichts hat sich geändert. Ich verstehe nicht, dass Sie das nicht glauben können. Wir spielen nicht besser oder schlechter, ob Bayern München gewinnt oder verliert. Das ist doch unser Spiel, das wir hier spielen. Wir freuen uns, wenn Bayern Punkte liegen lässt und Bayern freut sich, wenn wir Punkte liegen lassen. Aber das spielt keine Rolle für die Leistung, die Sie heute sehen. Jeder kann die Tabelle lesen. Aber es geht doch darum, dass wir uns heute hier auf dem Platz gegen Bayer Leverkusen durchsetzen und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, was ist, wenn wir das Spiel nicht gewinnen."

... zu Marco Reus' Gesundheitszustand (vor dem Spiel): "Für die Meldung, ob er kann oder nicht kann, sind wir nicht verantwortlich. Es wäre zu kurzfristig gewesen. Er hatte jetzt innerhalb der Reha-Phase noch einen leichten Infekt, aber wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder dabei ist und uns helfen kann."

... zu der Aussage von Uli Hoeneß, dass Bayern der einzige Kandidat für das Champions-League-Viertelfinale sei (vor dem Spiel): "In München mag man das so sehen, da sieht man vieles anders. Das Spiel ist erst in zehn Tagen, wir haben zum Beispiel auch gegen Atlético zu Hause 4:0 gewonnen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir werden alles tun, um auch das Spiel gegen Tottenham zu drehen. Dass die Ausgangssituation bei 0:3 nicht rosig ist, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären."