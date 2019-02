Bericht: Schalke will Reschke und Boldt holen

Bald für den FC Schalke 04 tätig? Michael Reschke

Nachdem Manager Christian Heidel seinen Rücktritt beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Samstag bekannt gegeben hatte, brodelt die Gerüchteküche.

Laut "Bild"-Informationen lotst Schalke Michael Reschke, Ex-Sportvorstand vom VfB Stuttgart, und Jonas Boldt, Sportdirektor von Bayer Leverkusen, nach Gelsenkirchen. Reschke soll als Sportvorstand agieren, Boldt als Sportdirektor.

Schalke-Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies deutete bereits an, dass Schalke schon aktiv geworden ist: "Christians Entscheidung war zwar – vor allem in ihrer Kurzfristigkeit – überraschend, aber wir sind nicht unvorbereitet. Wir arbeiten bereits an Lösungen für die Zukunft."

Reschke war beim VfB aufgrund der anhaltenden sportlichen Talfahrt vor knapp zwei Wochen abberufen und durch Thomas Hitzlsperger ersetzt worden. Zuvor hatte es interne und externe Kritik am 61-Jährigen gegeben, unter anderem, weil er sich in den Arbeitsbereich des Trainer eingemischt haben soll.

Reschke und Boldt kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Bayer Leverkusen. Bei Reschkes Wechsel 2014 nach zum FC Bayern München beerbte Boldt seinen Lehrmeister.

Heidel hatte seinen Rücktritt am Samstagabend erklärt. Das ursprünglich noch bis 2020 gültige Arbeitspapier des 55-Jährigen wird im Sommer aufgelöst. Heidel war in der sportlichen Krise aufgrund seiner verfehlten Personalpolitik zuletzt stark in die Kritik geraten.