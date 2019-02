Fix! FC Bayern verpflichtet DFB-Talent

Giulia Gwinn wechselt zum FC Bayern

Giulia Gwinn gehört zu den größten Talenten des deutschen Frauen-Fußballs. Seit 2015 schnürt die Mittelfeldspielerin die Schuhe für den SC Freiburg, in 73 Pflichtspielen schoss sie seitdem 27 Tore. Eine Bilanz, die die Nationalspielerin nun in den Schoß des FC Bayern München spült.

Wie die Bayern am Montag bekanntgaben, wechselt die 19-Jährige im kommenden Sommer an die Isar. In München unterzeichnet Gwinn einen Kontrakt bis Ende Juni 2022.

"Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit in München, auf eine neue Herausforderung und auf die Aufgaben, die hier auf mich warten", kommentierte Gwinn ihren Wechsel. "Ich wollte sportlich den nächsten Schritt gehen. In der Mannschaft steckt sehr viel Potenzial und ich will mit dem FC Bayern viel erreichen."

Bayerns Teammanagerin Bianca Rech ergänzte: "Giulia ist eine hochtalentierte Spielerin. Offensiv wie defensiv hat sie große Stärken, bringt auf der rechten Außenbahn eine enorme Schnelligkeit mit und ist zudem sehr torgefährlich. Wir freuen uns, dass sie zum FC Bayern kommt."