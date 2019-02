Hamann zweifelt Transfer-Ankündigungen von Hoeneß an

Bayern-Präsident Uli Hoeneß schoss gegen Dietmar Hamann

Dietmar Hamann glaubt nicht, dass der FC Bayern München schon mehrere fixe Zusagen für die kommende Saison hat. Damit reagierte der TV-Experte auf die Ankündigungen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

"Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison", äußerte sich Hoeneß bei "Sport1": "Aber das Problem für uns ist doch: Wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben, dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, böse."

An dieser Version hat Hamann jedoch erhebliche Zweifel. Auf die Frage, ob er Hoeneß glaube, antwortete der ehemalige Münchner bei "Sky 90": "Nein" und legte nach: "Bei Hernandez mag es möglicherweise fortgeschritten sein. Aber wenn einer eine festgeschriebene Ablöse hat, ist es auch nicht schwer, ihn zu holen. Und ich glaube nicht, dass es fix ist."

Als Grund für seine Skepsis erklärte Hamann: "Welcher Verein würde sich jetzt in der heißen Phase der Champions League mit den Bayern an einen Tisch setzen." Zudem sei es in der heutigen Zeit kaum geheimzuhalten, wenn man Spieler wie Brandt oder Havertz fix verpflichtet hätte.

"Ich versuche, meinen Job zu machen"

Darüber hinaus kritisierte der 45-Jährige Bayern-Boss Hoeneß für dessen Aussage, dass der Verein bereit war, eine Meisterschaft für "einen vernünftigen Abgang" von Franck Ribéry oder Arjen Robben zu opfern. "Im Winter haben die Bayern Purzelbäume gemacht, um Hudson-Odoi zu holen", so Hamann. Bei einem gelungenen Transfer hätte das Bayern-Duo "noch weniger gespielt. Das widerspricht der Aussage."

Auch die Hoeneß-Attacke an seiner Person ("Er verhält sich wie der Messias der Fußballkommentatoren") wollte Hamann nicht unkommentiert lassen. "Wenn das seine Auffassung ist, ist es sein gutes Recht, das so zu äußern. Ich versuche, meinen Job zu machen", entgegnete der Ex-Münchner dem Bayern-Boss.