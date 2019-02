Nach dem Schalke-Aus: Das macht Christian Heidel jetzt

Christian Heidel gab am Wochenende seinen Rücktritt bekannt

Nach dem angekündigten Rücktritt von Christian Heidel als Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange.

Während die Funktionäre Michael Reschke, Jonas Boldt, Klaus Allofs oder Horst Heldt als mögliche Nachfolge-Lösungen auf Schalke diskutiert werden, stellt sich die Frage: Was macht Christian Heidel jetzt eigentlich?

Am Tage der Bekanntmachung seines Rücktritts am Samstag ließ der 55-Jährige wissen, dass er sich fortan aus der Öffentlichkeit zurückziehen und dem FC Schalke bis Saisonende lediglich noch beratend zur Seite stehen wolle.

Wie die "Bild" berichtet, setzte Heidel diese Ankündigung in die Tat um und wählte nach dem peinlichen Schalker Gastspiel beim FSV Mainz (0:3) das Flugzeug in Richtung Mallorca, anstatt zurück nach Gelsenkirchen zu fahren.

Nach weiteren Informationen des Blattes soll der Manager einen längeren Aufenthalt auf der Balearen-Insel planen, um zunächst aus dem öffentlichen Fokus zu entschwinden.

Arbeitsplatz von Heidel bereits letzten Freitag geräumt

Beim FC Schalke hat Heidel aber noch einige Pflichten zu erfüllen. So soll er an der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Sportvorstand-Posten beteiligt werden und vor allem für die Einarbeitung der Person in seine neuen Tätigkeitsfelder verantwortlich sein. Spätestens gegen Ende der Woche soll der zurückgetretene S04-Macher wieder im Ruhrgebiet aufschlagen.

Übrigens: Laut dem "Bild"-Bericht soll Heidel auf der Schalker Geschäftsstelle bereits am Freitag seinen Arbeitsplatz geräumt haben - noch bevor er Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies und Cheftrainer Domenico Tedesco über seinen Rücktritt informierte.