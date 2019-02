DFB brummt Fröde nach Brutalo-Foul Sperre auf

Duisburgs Lukas Fröde wird für zwei Spiele gesperrt

Tabellenschlusslicht MSV Duisburg muss bei seinen beiden nächsten Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag und bei Jahn Regensburg am 9. März auf Lukas Fröde verzichten.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen rohen Spiels für zwei Punktspiele gesperrt und zusätzlich mit einer Geldbuße von 3000 Euro belegt.

Fröde war am vergangenen Sonntag beim Gastspiel der Zebras bei Erzgebirge Aue (0:0) nach einem rüden Foul an Jan Hochscheidt in der 86. Minute von Schiedsrichter Deniz Aytekin des Feldes verwiesen worden.