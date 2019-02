Bayer, Bayern, VfB: Reschkes Spürnase im Check

Michael Reschke blickt auf Top- und Flop-Transfers zurück

Kaum hatte Christian Heidel am vergangenen Samstag verkündet, sein Engagement als Vorstand Sport beim Fußball-Bundesligisten "spätestens im Sommer" zu beenden, zauberten die Medien einen geeigneten Nachfolger aus dem Ärmel: Michael Reschke wird laut "Bild" der neue starke Mann auf Schalke. Für uns Anlass genug, um einen Blick auf die bisherige Bilanz des vermeintlichen "Perlentauchers" zu werfen.

Nach 19 Jahren als Coach verschiedener Jugendauswahlen von Bayer Leverkusen avancierte Reschke 1998 zum Leiter der Bayer-Nachwuchsabteilung, ab Januar 2002 zeichnete der Lehrling von Kult-Manager Reiner Calmund zudem verantwortlich für das Scouting unterm Bayer-Kreuz, ehe er Calmund 2004 als Manager der Werkself beerbte. Diese Position bekleidete der Reschke zehn Jahre lang.

Reschkes Top-Transfers bei Bayer Leverkusen (2002 - 2014):

Arturo Vidal : Mit dem FC Bayern, Juventus Turin und dem FC Barcelona feierte bzw. feiert der Chilene Titel, den Weg ebnete Vidal allerdings sein Wechsel zu Bayer Leverkusen. Für fünf Millionen Euro lockte Reschke den damals unbekannten Mittelfeldspieler 2007 an den Rhein, zweieinhalb mal soviel kassierte Bayer vier Jahre später beim Abschied des "Kriegers" nach Turin.

: Mit dem FC Bayern, Juventus Turin und dem FC Barcelona feierte bzw. feiert der Chilene Titel, den Weg ebnete Vidal allerdings sein Wechsel zu Bayer Leverkusen. Für fünf Millionen Euro lockte Reschke den damals unbekannten Mittelfeldspieler 2007 an den Rhein, zweieinhalb mal soviel kassierte Bayer vier Jahre später beim Abschied des "Kriegers" nach Turin. Toni Kroos : Reschke entdeckte das "Wahnsinnstalent" in der Jugendabteilung von Hansa Rostock, konnte Kroos einst jedoch nicht von einem Wechsel nach Leverkusen überzeugen. Der Mittelfeldspieler heuerte stattdessen bei Bayern München an. Reschke blieb jedoch hartnäckig, handelte mit den Münchnern eine Leihe aus (Januar 2009 bis Sommer 2010) und sicherte Leverkusen somit wenigstens zeitweise ein überragendes Talent.

: Reschke entdeckte das "Wahnsinnstalent" in der Jugendabteilung von Hansa Rostock, konnte Kroos einst jedoch nicht von einem Wechsel nach Leverkusen überzeugen. Der Mittelfeldspieler heuerte stattdessen bei Bayern München an. Reschke blieb jedoch hartnäckig, handelte mit den Münchnern eine Leihe aus (Januar 2009 bis Sommer 2010) und sicherte Leverkusen somit wenigstens zeitweise ein überragendes Talent. Julian Brandt: Dass Reschke das hochveranlagte Talent dem VfL Wolfsburg im Januar 2014 für läppische 350.000 Euro aus den Händen riss, darf als Meisterstück seiner Bayer-Zeit angesehen werden. Brandt avancierte zum Nationalspieler, Gesicht des Teams und wir bei seinem Abschied viel Geld in die Kasse spülen. Der Ruhm gebührt Reschke jedoch nicht allein: Reschke gab zu, das ihm Bayer-Scout Adrian Babic zum Youngster riet.

Reschkes Flop-Transfers bei Bayer Leverkusen (2002 - 2014):

Philipp Wollscheid : Sieben Millionen zahlte Bayer dem 1. FC Nürnberg 2012 für den Innenverteidiger, der nach zwei Jahren allerdings in ein Leistungsloch fiel. Nach einigen vergeblichen Neustarts kickt der Ex-Nationalspieler nur noch in den Niederungen des deutschen Fußballs.

: Sieben Millionen zahlte Bayer dem 1. FC Nürnberg 2012 für den Innenverteidiger, der nach zwei Jahren allerdings in ein Leistungsloch fiel. Nach einigen vergeblichen Neustarts kickt der Ex-Nationalspieler nur noch in den Niederungen des deutschen Fußballs. Junior Fernandes: Nach dem Erfolg mit Vidal ging der zweite Chile-Schuss Reschkes gewaltig in die Hose. Die Dienste von Junior Fernandes ließ man sich 2012 beinahe fünf Millionen Euro kosten, mehr als 429 Minuten stand der Außenstürmer für Bayer jedoch nicht auf dem Rasen.

Im Sommer 2014 folgte Reschke dem Ruf des großen FC Bayern, wo er als Technischer Direktor ebenfalls die Strippen bei der Kaderplanung ziehen sollte. Neben einigen Glücksgriffen verzeichnete Reschke in der bayrischen Landeshauptstadt allerdings auch einige Transfers, die nicht die gewünschte Wirkung erzielten.

Reschkes Top-Transfers beim FC Bayern (2014 - 2017):

Xabi Alonso : Reschkes Amtszeit in München startete mit einem Paukenschlag. Der 31-Jährige Real-Madrid-Routinier Xabi Alonso heuerte für neun Millionen Euro an der Isar an und prägte den Verein bis zu seinem Karriereende 2017 entscheidend mit.

: Reschkes Amtszeit in München startete mit einem Paukenschlag. Der 31-Jährige Real-Madrid-Routinier Xabi Alonso heuerte für neun Millionen Euro an der Isar an und prägte den Verein bis zu seinem Karriereende 2017 entscheidend mit. Joshua Kimmich : Acht Millionen Euro legte Bayern im Sommer 2015 für Kimmich auf den Tisch und sicherte sich für diese überschaubare Summe einen Spieler, der den deutschen Fußball wohl noch über Jahre prägen wird. Inzwischen Stammkraft beim DFB und unbestritten einer der wichtigsten Akteure der Bayern ist Kimmichs Marktwert nur noch schwer zu beziffern.

: Acht Millionen Euro legte Bayern im Sommer 2015 für Kimmich auf den Tisch und sicherte sich für diese überschaubare Summe einen Spieler, der den deutschen Fußball wohl noch über Jahre prägen wird. Inzwischen Stammkraft beim DFB und unbestritten einer der wichtigsten Akteure der Bayern ist Kimmichs Marktwert nur noch schwer zu beziffern. James Rodríguez: Auch wenn der Kolumbianer derzeit nicht gesetzt ist, muss man die Rahmenbedingungen des Deals positiv hervorheben. Für eine Leihgebühr von 13 Millionen Euro lotste Bayern James 2017 von Real in die eigenen Reihen und sicherte sich zudem eine einseitige Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. Ein Deal ohne Risiko, eine für heutige Verhältnisse geringe Ablöse und ein Akteur, der sich im Zweifelsfall sogar gewinnbringend veräußern lässt.

Reschkes Flop-Transfers beim FC Bayern (2014 - 2017):

Medhi Benatia : Benatia landete 2014 mit einer happigen Ablöse von 28 Millionen Euro im Gepäck in München, konnte sich jedoch nie in der ersten Elf festspielen. Immerhin hielt sich der Verlust in Grenzen: Der Marokkaner wechselte 2016 zu Juventus Turin, das drei Millionen Euro Leihgebühr und schließlich 17 Millionen Euro Ablöse zahlte.

: Benatia landete 2014 mit einer happigen Ablöse von 28 Millionen Euro im Gepäck in München, konnte sich jedoch nie in der ersten Elf festspielen. Immerhin hielt sich der Verlust in Grenzen: Der Marokkaner wechselte 2016 zu Juventus Turin, das drei Millionen Euro Leihgebühr und schließlich 17 Millionen Euro Ablöse zahlte. Sinan Kurt : Drei Millionen Euro war das Ausnahmetalent dem FC Bayern Ende August 2014 wert, Kurt scheiterte beim Rekordmeister jedoch auf ganzer Linie. Lediglich einmal schnürte er die Schuhe für die Profis. Ein Abschied zur Berliner Hertha brachte keine Besserung, seit 2019 in Österreichs 2. Liga.

: Drei Millionen Euro war das Ausnahmetalent dem FC Bayern Ende August 2014 wert, Kurt scheiterte beim Rekordmeister jedoch auf ganzer Linie. Lediglich einmal schnürte er die Schuhe für die Profis. Ein Abschied zur Berliner Hertha brachte keine Besserung, seit 2019 in Österreichs 2. Liga. Renato Sanches: Dass Reschke und Co. Portugals Youngster Renato Sanches bereits vor der EM 2016 an die Säbener Straße lockten, wurde nicht nur in München gefeiert - zumal der damals 18-Jährige beim Titelgewinn der Portugiesen sechs Partien bestritt. Zweieinhalb Jahre später hofft man bei den Bayern immer noch darauf, dass Sanches der Durchbruch gelingt. Anlässlich von einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro ist das zu wenig.

2017 angelte sich der VfB Stuttgart Reschke und installierte den 61-Jährigen als Sport-Vorstand. Reschke, der bei Bayern eher entspannt im Verdeckten arbeitete, rückte damit verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit.

"Ich habe zu ihm gesagt: Michael, warum tust du dir das an? Auf so einen Schleudersitz! Bei einem Aufsteiger! In deinem Alter! Er hatte bei Bayern München ja einen Traumjob. Aber er wollte das unbedingt machen. Ich drücke ihm die Daumen", kommentierte Calmund gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten" diese Entscheidung Ende November 2018.

Keine vier Monate später war das Arbeitsverhältnis Geschichte: Nachdem der VfB 2017/18 als Aufsteiger nur knapp die europäische Bühne verpasste, folgte 2018/19, nicht unbedingt geringen Investitionen zum Trotz, der Absturz.

Reschkes Top-Transfers beim VfB Stuttgart (2017 - 2019):

Marc Oliver Kempf : Zum Nulltarif angelte Reschke dem VfB Kempf im Sommer 2018. Anfänglich mit Verletzungssorgen kämpfend, ist der 24-Jährige inzwischen fester Bestandteil der Startelf. Ein Umstand, der bereits das Interesse der Konkurrenz geweckt haben soll.

: Zum Nulltarif angelte Reschke dem VfB Kempf im Sommer 2018. Anfänglich mit Verletzungssorgen kämpfend, ist der 24-Jährige inzwischen fester Bestandteil der Startelf. Ein Umstand, der bereits das Interesse der Konkurrenz geweckt haben soll. Mario Gomez: Im Januar 2018 kehrte der Star-Stürmer dem VfL Wolfsburg den Rücken und kehrte zu seinem Jugendklub aus Stuttgart zurück. Für drei Millionen Euro sicherte der Routinier den Schwaben den ein oder anderen wichtigen Punkt (war Gomez an einem Treffer beteiligt, verlor Stuttgart nie).

Reschkes Flop-Transfers beim VfB Stuttgart (2017 - 2019):

Im Sommer 2018 investierte der VfB Stuttgart 23,5 Millionen für die Talente Pablo Maffeo (9 Mio./Manchester City), Borna Sosa (6 Mio./Dinamo Zagreb) und N icólas González (8,5 Mio./Argentinos), die Erwartungen erfüllen konnte bislang keiner der Hoffnungsträger. Reschke mahnte zwar, "den Daumen" über den Youngster "nicht zu früh zu senken", in Stuttgart schürte der Umstand dennoch Zweifel.

(9 Mio./Manchester City), (6 Mio./Dinamo Zagreb) und (8,5 Mio./Argentinos), die Erwartungen erfüllen konnte bislang keiner der Hoffnungsträger. Reschke mahnte zwar, "den Daumen" über den Youngster "nicht zu früh zu senken", in Stuttgart schürte der Umstand dennoch Zweifel. Unglücklich wirken auch die Abgänge vor der Saison 2018/19. Jean Zimmer (2017/18 bereits verliehen), Matthias Zimmermann und Marcin Kaminski ließ man zu Fortuna Düsseldorf ziehen, alle spielen regelmäßig und rangieren mit F95 immerhin zwölf Zähler vor den Stuttgartern. "Ich will gerne Herrn Reschkes Gesicht sehen, wenn wir gewinnen", zeigte sich Zimmermann vor dem 0:0 in der Hinrunde im Gespräch mit der "Rheinischen Post" gekränkt.

Marc Affeldt