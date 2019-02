Schöttel sieht ÖFB-Team "gut gerüstet"

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel

Österreichs Nationalteam startet am 21. März in Wien gegen Polen in die EM-Qualifikation. "Es ist ein Problem, dass es nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit ist, aber da geht es allen gleich", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Dienstag in Wien. Teamchef Franco Foda gibt am 12. März seinen Kader bekannt, am 18. März kommen Kapitän Julian Baumgartlinger und Co. zusammen.

Dabei werden wohl Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller und Sebastian Prödl verletzt fehlen. "Ich denke, wenn sich keiner mehr verletzt, werden wir gut gerüstet sein für die zwei wichtigen Spiele", ist Schöttel guter Dinge. Es sei erfreulich, dass sich bezüglich Spielpraxis und Fitness der Spieler in den letzten Wochen einiges verbessert habe. Teamchef Franco Foda machte sich davon bei unzähligen Beobachtungsreisen selbst ein Bild. "Er ist hochaktiv", betonte Schöttel.

Gegen die Polen müssen die ÖFB-Kicker vor allem Bayern-Star Robert Lewandowski in den Griff bekommen. "Sie haben eine richtig starke Offensivabteilung, da kommt gleich einiges auf uns zu", weiß Schöttel. Drei Tage später geht es in Haifa gegen Israel, wo Andreas Herzog als Teamchef und Willi Ruttensteiner als Sportchef fungieren. "Das wird ein äußerst interessantes Spiel", sagte Schöttel am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

apa