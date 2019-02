Enthüllt! Diese Stars will der FCB im Sommer

Lucas Hernández, Timo Werner und Kai Havertz sollen bald Spieler des FC Bayern sein

Am vergangenen Wochenende hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß fixe Transfers für den kommenden Sommer angedeutet. Die "Sport Bild" hat nun enthüllt, um welche Neuzugänge es sich handelt.

Neben Benjamin Pavard, der vom VfB Stuttgart kommt, und HSV-Stürmer Fiete Arp, der sich dem Rekordmeister entweder 2019 oder ein Jahr später anschließen wird, sollen nun auch die Transfers von Atlético-Madrid-Star Lucas Hernández und RB Leipzigs Timo Werner in trockenen Tüchern sein.

Dem Bericht zufolge haben die Münchner den Spielervermittler Giovanni Branchini eingeschaltet, um den Deal mit Hernández auf die Zielgeraden zu bringen. "Wir haben gute Gespräche geführt, und es wird mehr kommen", kommentierte Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Verhandlungen mit dem Weltmeister.

Zieht der FC Bayern die Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, ist Hernández' Klub Atlético machtlos und muss den 23-jährigen Defensiv-Allrounder ziehen lassen.

Werner wechselt spätestens 2020 zum FC Bayern

Ebenfalls fix ist dem Bericht zufolge der Transfer von Timo Werner. Demnach haben sich die Bayern-Bosse bereits mit dem Berater von Werner, Karlheinz Förster, geeinigt.

Der Nationalstürmer soll die Münchner spätestens ab 2020 verstärken. Dann läuft auch sein Vertrag in Leipzig aus. Bleibt eine Verlängerung aus, werden ihn die Sachsen aber wohl schon im Sommer verkaufen. Laut "Bild" soll der 22-Jährige rund 60 Millionen Euro kosten.

Werner selbst flirtete vor Kurzem mit einem Wechsel zum Rekordmeister FC Bayern. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", so der Stürmer.

65 Millionen Euro für Kai Havertz?

Neben Hernández und Werner soll auch Youngster Kai Havertz bei Bayern hoch im Kurs stehen. Bei jüngsten Gesprächen mit Serge Gnabrys Berater Daniel Delonga, bei denen es um eine Verlängerung des Bayern-Flügelflitzers ging, sei auch der Name des Leverkusen-Stars gefallen.

Dem Bericht zufolge ist Bayer bereit, Havertz im Sommer ziehen zu lassen, sollte ein Angebot in Höhe von 65 Millionen Euro eintreffen. Der Youngster ist vertraglich noch bis 2022 an die Werkself gebunden.

Doch sollte das Team von Peter Bosz das internationale Geschäft verpassen, ist ein Havertz-Abgang im Sommer wahrscheinlich, mutmaßt die "Sport Bild". Aktuell liegt Leverkusen auf dem siebten Platz der Bundesligatabelle.

Julian Brandt als Plan B für Hudson-Odoi?

Weiterhin soll der Name Callum-Hudson-Odoi ein heißes Thema bei Hoeneß und Co. sein. Die Münchner streben nach wie vor einen Deal im Sommer an und wollen wohl über 30 Millionen Euro für den Chelsea-Youngster zahlen. Doch bisher zeigten sich die Londoner wenig gesprächsbereit.

Sollte der Deal nicht über die Bühne gehen, stehen angeblich schon zwei Alternativen parat: Nicolas Pépé vom OSC Lille und Julian Brandt von Bayer Leverkusen.

Die Gerüchte um einen Wechsel von Pépé zum FC Bayern halten sich seit Monaten hartnäckig. Lille-Coach Christophe Galtier hat zuletzt Öl ins ohnehin lodernde Feuer gegossen.

"Ich weiß, dass ein großer Klub aus Deutschland seine beiden Außenbahnspieler im Sommer verliert", zitiert "Téléfoot" Galtier. "Es ist einer der größten Vereine der Welt und ich bin sicher, dass er [Pépé, Anm. d. Red] in diesem Klub eine gute Rolle spielen könnte."

Auch Nationalspieler Brandt könnte im Falle eines gescheiterten Hudon-Odoi-Deals eine Option werden. Der 22-Jährige besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 25 Millionen Euro.