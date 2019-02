Watzke lässt Hoeneß abblitzen

Aki Watzke ließ Uli Hoeneß abblitzen

Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern, ließ am vergangenen Sonntag wieder einige Spitzen nach Dortmund fliegen. Im Meisterrennen der Bundesliga versprach Hoeneß dem BVB die "Hölle" im Rückspiel (6. April) in der Allianz Arena in sechs Wochen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagierte kühl.

"Wir kommentieren keine Aussagen aus München. Das haben wir in den vergangenen Monaten nicht gemacht und haben auch nicht vor, an unserer Herangehensweise in naher Zukunft etwas zu verändern", sagte Watzke der "Sport Bild". "Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Borussia Dortmund."

Damit ließ der Geschäftsführer der Dortmunder die von Hoeneß erhofften verbalen Scharmützel einfach verpuffen. Zumal die "Sport Bild" erfahren haben will, dass die "Höllen"-Drohung den BVB-Spielern keine Angst macht. Schließlich sei die Stimmung in der Münchner Allianz Arena schlechter als im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Eine "Hölle" erwartet von den BVB-Spielern keiner in München.

BVB-Star Witsel scherzt über Friseur-Gate

Die Dortmunder stehen aktuell drei Punkte vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Der 3:2-Sieg über Leverkusen am Sonntag bewahrte dem BVB den Vorsprung.

Mittelfeld-Stratege Axel Witsel scherzte nach dem Spiel bei "Sport Bild" über das Sieg-Geheimnis: "Wir haben uns vor dem Spiel nicht die Haare schneiden lassen."