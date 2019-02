Pavard wünscht sich Hernández beim FC Bayern

Benjamin Pavard würde gerne mit Lucas Hernández zusammen spielen

Mit Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart steht bereits ein französischer Neuzugang des FC Bayern München fest. Mit Lucas Hernández von Atlético Madrid soll ein weiteres Équipe-Tricolore-Ass folgen.

Der Stuttgart-Profi würde einen Wechsel seines Landsmanns nach München begrüßen. "Wir sind sehr gute Freunde. Ich fände es fantastisch, wenn Lucas ebenfalls zu Bayern kommen würde", sagte Pavard in einem "Sport Bild"-Interview.

"Er hat bewiesen, dass er ein super Spieler ist. Erst gemeinsam für Frankreich, dann für Bayern – das würde mich stolz machen", ergänzte der FCB-Neuzugang, betonte jedoch: "Aber natürlich ist das eine Angelegenheit zwischen Bayern und Lucas."

Trotz des anstehenden Umbruchs beim FC Bayern macht sich Pavard keine Sorgen, im Gegenteil: "Es gibt dort eine neue Generation an Top-Spielern. Natürlich steht ein Umbruch bevor, dennoch bin ich sicher, dass Bayern auch in der kommenden Saison eine Mannschaft auf absolutem Top-Niveau haben wird."

Der Weltmeister äußerte sich außerdem zu den Gerüchten um Nicolas Pépé vom OSC Lille. "Er ist schnell, gut im Dribbling, torgefährlich. Ich traue ihm zu, dass er in der Bundesliga spielen kann, er hat großes Potenzial", lobte Pavard den Flügelflitzer.

Mit seinem Wechsel zum FC Bayern erfüllt sich für Pavard ein Traum. "Das größte Ziel war aber immer: irgendwann in der Champions League aufzulaufen, diese Hymne zu hören."

Trotz der Vorfreude auf die kommende Saison will sich Pavard zunächst voll und ganz auf den Abstiegskampf mit dem VfB Stuttgart konzentrieren. Andere Dinge interessieren den Abwehrspieler aktuell nicht.

"Wir lieben alle den Verein und sind unglücklich über die aktuelle Situation. Es liegt an uns, das geradezurücken", so Pavard: "Ich garantiere: Ich bin bis zum Sommer mit dem Kopf nur in Stuttgart und beim Kampf um den Klassenerhalt, nicht in München."