Baumann spricht über Verhandlungen mit Kruse

Werder Bremen möchte Max Kruse halten

Seit 2016 spielt Max Kruse für den SV Werder Bremen. Noch ist unklar, ob der Kapitän seinen auslaufenden Vertrag in Bremen im Sommer verlängern wird. Nun hat sich Werder-Geschäftsführer Frank Baumann über die Verhandlungen geäußert.

"Wir haben bei ihm seit Längerem hinterlegt, dass wir ihn halten möchten. Max hat aber das Recht, sich die Zeit zu nehmen, um unsere Entwicklung abzuwarten", äußerte sich der Sportchef gegenüber der "Sport Bild".

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit stand Kruse in jeder Partie in der Startelf der Grün-Weißen. Laut Baumann könnte besonders eine Teilnahme an der Europa League die Chancen auf einen Verbleib des Stürmers erhöhen: "Für ihn ist es wichtig, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen, sondern auch mal an Europa kratzen – und den Sprung auch mal schaffen können."

Neben dem 30-Jährigen kämpft Bremen auch um Maximilian Eggestein. Der 22-Jährige, dessen Vertrag bis 2020 datiert ist, wurde unlängst mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

"Erst mal sind wir in Gesprächen und versuchen, eine Lösung zu finden, damit er seinen Vertrag bei uns verlängert", verriet Baumann über den Stand beim Mittelfeldspieler. Wie bei Kruse gilt also: Zukunft offen.