Iniesta sieht ter Stegen als neuen Torwart-Maßstab

Marc-André ter Stegen und Andrés Iniesta sind seit ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona befreundet

Vier Jahre lang haben Marc-André ter Stegen und Andrés Iniesta beim FC Barcelona zusammen gespielt. Vor dem Doppel-Clásico gegen Real Madrid hat Barca-Ikone Iniesta nun die Qualitäten des deutschen Schlussmannes hervorgehoben und ein großes Lob parat gehabt.

"Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Wir haben im Mannschaftsbus immer nebeneinander gesessen und hatten dementsprechend ein sehr gutes Verhältnis. Marc-André ist ein phänomenaler Typ", schwärmte Iniesta im Interview mit "goal".

Am Mittwochabend (21:00 Uhr im Live-Ticker) steigt das Prestige-Duell zunächst im Rückspiel der Copa del Rey. Am Samstag (20:45 Uhr im Live-Ticker) treffen beide Klubs in La Liga aufeinander. In beiden Spielen werde es auch auf die Fähigkeiten von Marc-André ter Stegen ankommen, so der mittlerweile 34-Jährige weiter.

"Er gehört für mich definitiv zu den besten Torhütern der Welt. Er spielt eine spektakuläre Saison und macht einen sehr sicheren Eindruck. Er hat schnelle Reflexe und macht instinktiv fast immer alles richtig."

Außerdem sei der deutsche Nationalspieler "stark am Ball", seine "Spielweise wird für die kommenden Jahre der Maßstab sein".

Iniesta über Dembélé: "Er hilft Barca mit seiner Genialität"

Iniestas FC Barcelona, für den er schon in der Jugend die Schuhe schnürte, sei gegen Real Madrid "natürlich im Vorteil". In der spanischen Liga hat Barca nach 25 Spielen neun Punkte Vorsprung auf die Königlichen. "Es stehen noch viele Partien aus", warnte Iniesta allerdings vor verfrühter Euphorie: "Nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League geht es jetzt in die heiße Phase. Außerdem dürfen wir Atlético nicht vergessen."

Ein Sonderlob sprach der Mittelfeldspieler unterdessen für Angreifer Ousmane Dembélé aus, der "eine Partie in jeder Phase alleine entscheiden" könne: "Ousmane hat so viel Spielwitz, Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit. Er hilft Barca mit seiner Genialität."

Der ehemalige BVB-Flügelspieler könne "in den kommenden Jahren" ein "sehr, sehr wichtiger Spieler für Barca werden".

Andrés Iniesta spielt derweil seit Sommer 2018 in der japanischen Liga für Vissel Kobe. Dort kämpft er zusammen mit Lukas Podolski und seinem einstigen Nationalmannschaftskollegen David Villa um die Punkte.