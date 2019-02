Broich: "Götze ist der Typ, auf den Favre steht"

BVB-Star Mario Götze wurde von Thomas Broich gelobt

Thomas Broich ist nach vielen Jahren in Australien nach dem Karriereende mittlerweile wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die Fußball-Bundesliga hat der Mittelfeldspieler auch in Down Under nie aus den Augen verloren. Jetzt hat sich der 38-Jährige zur Lage von Spitzenreiter Borussia Dortmund und auch zur Personalie Mario Götze geäußert.

Der Erfolg der Schwarzgelben sei stark mit Lucien Favre verbunden, unter dem Broich zwar selbst nie trainierte, den er aber aus Verbundenheit zu Borussia Mönchengladbach natürlich bestens kennt.

"Der BVB hat Spieler, die genau die Qualitäten mitbringen, die im System Favre gefragt sind. Wie Marco Reus und Mario Götze. Das Hängen hinter den Spitzen, dann das Lauern im Rückraum, das schnelle Umschalten. Genau das hat Favre auch schon bei Gladbach mit Reus, Raffael und Kruse praktiziert", erklärte Broich gegenüber "t-online".

"Götze ist der Spielertyp, auf den Favre steht. Der Neuner, der sich tief ins Mittelfeld fallen lässt", führte der 38-Jährige aus. "Er ist jemand, der zwischen den Ketten agiert und immer wieder aufdreht."

Der ehemalige Bundesliga-Profi, der in Deutschlands höchster Spielklasse für den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Köln und die Fohlenelf auflief, glaubt an den WM-Finaltorschützen von 2014. "Ich habe das Gefühl, dass sich Götze mehr und mehr freischwimmt und er an sein ursprüngliches Leistungsvermögen rankommt", sagte Broich.