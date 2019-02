Arsenal und Liverpool mit Kantersiegen

Mesut Özil stellte früh die Arsenal-Weichen auf Sieg

Nicht zuletzt dank eines glänzend aufgelegten Mesut Özil hat der FC Arsenal im Rennen um die Champions-League-Plätze der Premier League einen Kantersieg gegen den AFC Bournemouth gefeiert.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler erzielte nach Vorlage des Ex-Schalke-Spielers Seas Kolasinac bereits in der 4. Minute per sehenswertem Lupfer das frühe 1:0 für die Gunners. Beim 2:0 durch Ex-BVB-Star Henrikh Mkhitaryan legte der Weltmeister von 2014 per Querpass mustergültig auf, sodass der Armenier in der 27. Minute nur noch aus kurzer Distanz einschieben musste.

Nach 30 Minuten erzielte Lys Mousset den zwischenzeitlichen Anschluss für die Cherries, bevor Bournmouth von der Angriffswucht der Londoner in Hälfte zwei komplett überrollt wurde. Erneut war Mesut Özil bei der Entstehung des 3:1 (47.) beteiligt. Der 30-Jährige schickte auf der rechten Seite erneut Mkhitaryan auf die Reise, der mit seiner Flanke den Kopf von Verteidiger Laurent Koscielny fand.

Nach einer Stunde sammelte Mkhitaryan seinen dritten Scorerpunkt des Abends, als er mit einem Pass aus der eigenen Hälfte seinen ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Pierre-Emerick Aubameyang auf die Reise schickte. Der pfeilschnelle Gabuner enteilte der kompletten Bournemouth-Defensive, umkurvte Keeper Artur Boruc und schob locker zum 4:1 ein. Der krönende Abschluss des Tages gehörte dem eingewechselten Stürmer Alexandre Lacazette, der per direktem Freistoß sehenswert zum 5:1-Endstand traf.

Liverpool ballert Watford aus dem Stadion

Der FC Liverpool hat seine Tabellenführung in der Premier League eindrucksvoll verteidigt und nach zwei Pflichtspielen ohne eigenes Tor seine Offensivgefahr wiedergefunden. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp schoss den FC Watford mit 5:0 (2:0) aus dem Stadion und liegt weiter einen Punkt vor Manchester City.

Die Skyblues mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der Startelf mühten sich gegen West Ham United zu einem 1:0 (0:0). In Liverpool avancierte Sadio Mané zum Mann des Spiels für die Reds. Der Senegalese traf zweimal (9., 20.), sein zweiter Treffer mit der Hacke aus elf Metern über den Torwart hinweg war besonders sehenswert. Der frühere Wolfsburger Divock Origi (66.) und Virgil van Dijk (80., 83.) machten den deutlichen Sieg perfekt. In Manchester traf Sergio Aguero (59.) per Foulelfmeter zum Sieg für City.

Denkpause für Blues-Keeper Kepa

Im Topspiel des Abends gewann der FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur 2:0 (0:0) und wahrte seine Chancen auf die Qualifikation zur Champions League. Für Tottenham ist der Titeltraum durch die Pleite angesichts von neun Punkten Rückstand auf Liverpool wohl vorbei. Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga, der im Ligapokal-Finale gegen City (3:4 i.E.) am vergangenen Sonntag seine Auswechslung verweigert hatte, saß nur auf der Bank. Den Sieg für Chelsea besorgten Pedro (57.) und ein Eigentor von Kieran Trippier (85.) nach Missverständnis mit Torhüter Hugo Lloris.

Im Tabellenkeller feierte der FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl einen wichtigen Sieg. Im Duell gegen den direkten Konkurrenten FC Fulham gewannen die Saints 2:0 (2:0) und verließen die Abstiegsplätze. Andre Schürrle stand bei Fulham zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader.

Seine Aufholjagd in der Liga setzte unterdessen Rekordmeister Manchester United fort. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer gewann auch dank eines Doppelpacks von Romelu Lukaku (33., 52.) bei Crystal Palace 3:1 (1:0) und liegt weiter auf dem fünften Platz. Der ehemalige Schalker Max Meyer wurde bei Palace nach einer Stunde eingewechselt.