Werner-Poker: Leipzigs neue Kampfansage an die Bayern

Der Vertrag von Timo Werner bei RB Leipzig läuft 2020 aus

Ein Wechsel von RB Leipzigs Timo Werner zum FC Bayern München ist angeblich nur noch Formsache. Nun hat sich Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz höchstpersönlich eingeschaltet und eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz gesendet.

Der 74-Jährige, der zurzeit die Testfahrten in der Formel 1 in Barcelona verfolgt, sagte dem Schweizer "Blick": "Billig wird der Spieler sicher nicht." Dem Blatt zufolge wird intern eine Mega-Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro diskutiert.

Eine Summe, die laut "Bild" allerdings unrealistisch ist. Da Timo Werner bei RB Leipzig nur noch einen Vertrag bis 2020 hat, seien höchstens 40 Millionen Euro denkbar.

Die Sachsen hatten bereits angekündigt, den 22-Jährigen nicht ins letzte Vertragsjahr gehen zu lassen. Bleibt eine Verlängerung aus, werden ihn die Sachsen daher schon im Sommer verkaufen, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern.

Am Mittwoch hatte die "Sport Bild" berichtet, dass sich der FC Bayern bereits mit Werners Berater Karlheinz Förster geeinigt haben soll. Der Goalgetter soll die Münchner spätestens 2020 verstärken.

Berater Förster vermeidet Dementi

Werner selbst flirtete kürzlich mit einem Wechsel zum Rekordmeister. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", so der Stürmer.

Förster vermied am Mittwoch ein Dementi. "Es wird sehr viel spekuliert, aber ich möchte mich nicht daran beteiligen", sagte der 60-Jährige.

In den vergangenen Monaten wurde Werner auch mit Borussia Dortmund, Real Madrid oder dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.