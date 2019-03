BVB-Profi Guerreiro gesteht: "Ich musste abnehmen"

Raphaël Guerreiro gehört derzeit zu den Dortmunder Leistungsträgern

Raphaël Guerreiro von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Geheimnis hinter seinem aktuellen Leistungshoch verraten. Außerdem sprach der BVB-Profi über den Titelkampf mit dem FC Bayern München.

"Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich hatte etwas zu viel drauf. Ich musste etwas abnehmen. Vorher habe ich nicht so sehr auf die Ernährung geachtet", sagte Guerreiro im Interview mit "BVB-TV".

Mittlerweile hat der Portugiese auch mit externer Hilfe gegengesteuert. "Ich hatte einen Physio, der jede Woche zu mir nach Hause gekommen ist. Das hat meinem Körper sehr geholfen. Ich bin jetzt glücklicher und muss mich weniger mit Verletzungen beschäftigen", erklärte der 25-Jährige seine starke Form.

Auch der Spirit innerhalb des Teams mache aktuell einen entscheidenden Unterschied: "In der Kabine herrscht eine gute Stimmung. Alle verstehen sich gut untereinander. Wir haben einen Mannschaftsgeist und das sieht man auf dem Platz. Wenn man sieht, wie wir uns untereinander verstehen, macht das wirklich Lust, alles für die Mannschaft zu geben. Das macht uns dieses Jahr aus."

Raphaël Guerreiro über die Aufholjagd des FC Bayern

Zudem sei das Hinspiel gegen den FC Augsburg eine echte Initialzündung gewesen. "Es war ein großer Moment in dieser Saison. Es war eines unserer besten Spiele, was die Intensität und das Ergebnis angeht, weil wir am Ende 4:3 gewonnen haben. Es war ein total verrücktes Spiel", schwärmte Guerreiro, der in der Liga seit dem 17. Spieltag immer in der Startelf stand.

Allerdings spüre die Dortmunder Mannschaft mittlerweile den Atem des Verfolgers aus München im Nacken, der nur noch drei Punkte hinter der Borussia liegt.

Daher komme dem jüngsten Sieg gegen Bayer Leverkusen (3:2) besondere Bedeutung zu: "Es war sehr wichtig, weil Bayern aufgeholt hat. Auch wenn wir nur auf uns schauen und versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Aber wir haben dadurch noch mehr Druck gespürt. Es ist wichtig, solche Spiele zu gewinnen. Das zeigt, dass wir Charakter haben."