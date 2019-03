Rangnick von Schneider-Abgang "unerwartet getroffen"

Ralf Rangnick muss einen Teil der Aufgaben von Jochen Schneider übernehmen

RB Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hat der Abgang seines Kompagnons Jochen Schneider zu Schalke 04 überrascht.

"Das hat mich und uns im Verein sehr unerwartet getroffen", sagte Rangnick am Freitag. Der Wechsel war am vergangenen Dienstag bekannt geworden. Auf Schalke wird Schneider, bislang Leiter Sport und Internationalisierung bei RB, Nachfolger von Christian Heidel.

Von Schneiders Wechselwunsch habe Rangnick "am Sonntagabend so ein bisschen was mitbekommen", so richtig habe der 60-Jährige davon aber erst am Dienstagmorgen nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim erfahren.

"Er hat mir gesagt, dass er es unbedingt machen wollte. Er war wohl auch als Junge glühender Schalke-Fan", sagte Rangnick: "Deshalb kann ich das auch nachvollziehen. Wenn jemand so eine Chance kriegt, kann man ihm das nicht verwehren."

RB Leipzig sucht "richtig gute Lösung für die nächsten Jahre"

Um Schneiders Position, die jener seit 2017 ausgefüllt hatte, für den Rest der laufenden Saison adäquat zu besetzen, wolle auch Rangnick einen Teil von dessen Aufgaben mit übernehmen.

"Wir haben beschlossen, das mit dem vorhandenen Personal abzudecken. Da wird wohl auf mich auch ein bisschen mehr zukommen. Wir schaffen das schon für die nächsten zwei bis drei Monate", sagte der RB-Coach.

Im Sommer wolle RB dann laut Rangnick versuchen, "eine richtig gute Lösung zu bekommen für die nächsten Jahre."