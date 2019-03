"Neues Gewand": Salzburg deckt den Oberrang ab

So sieht die Salzburger Red-Bull-Arena nun aus. © youtube.com/FC Red Bull Salzburg (Screenshot)

Im Zuge der "Verkleinerung" des Stadions überzieht Serienmeister Red Bull Salzburg den oberen Rang der Arena mit riesigen Bannern.

Die Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim wird sich zum Heimauftakt der Salzburger in diesem Bundesliga-Frühjahr am Samstag (17:00 Uhr) gegen den Wolfsberger AC in "neuem Gewand" zeigen, wie der Verein am Freitagnachmittag vermeldete.

Im Zuge der schon länger geplanten Reduzierung der Zuschauerkapazität bei nationalen Bewerbsspielen wurde beinahe der gesamte obere Rang des 31.000er-Stadions mit mehreren, großen Tribünenbannern abgedeckt. Zu sehen sind darauf "dynamische Motive von Spielern und Roten Bullen", wie es in einer Aussendung hieß. Die Arena sei durch die insgesamt 5.760 Quadratmeter großen Illustrationen "optisch elegant aufgepeppt" worden.

Lediglich der ausverkaufte Sektor Mitte Ost sowie der Gästeblock bleiben frei. Erneuert wurde während der Winterpause auch der Riesenbanner auf der Außenseite der Ost- sowie jener auf der Innenseite der Westtribüne. Auf diesem prangt nun der Slogan "Wir sind der Fußball von morgen", eine Botschaft aus dem Klubleitbild.

"Das Ziel unserer umfangreichen Maßnahmen war es, die Red-Bull-Arena noch moderner und beeindruckender zu gestalten und ihr den Charakter einer schwer einzunehmenden Festung zu verleihen", erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter. "Ganz bewusst haben wir uns bei der Gestaltung im Wesentlichen auf unsere Klubfarben Rot-Weiß beschränkt, die gemeinsam mit der Bullenherde die Dynamik und Kraft unserer Mannschaft verkörpern soll."

