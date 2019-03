Skrzybski: "Im Team steht jeder zum Trainer"

Steven Skrzybski erlebt ein schwieriges erstes Jahr auf Schalke

Fußball-Bundesligist FC schalke 04 erlebt aktuell eine wahre Horror-Saison. S04-Profi Steven Skrzybski glaubt dennoch weiter an Trainer Domenico Tedesco. Zudem warnte der 26-Jähriger vor zu harscher Kritik.

"Vor allem in schlechten Zeiten muss man zusammenhalten, nur so kommt man aus dem Tal raus. Das Schlimmste wäre, wenn man sich jetzt gegenseitig zerfleischt oder beleidigt", mahnte Skrzybski im Interview mit "Transfermarkt".

Die jüngste 0:3-Pleite gegen den FSV Mainz hat dennoch Spuren hinterlassen. "Es war von uns allen ein schwacher Auftritt. Das wissen wir selbst. Man beschäftigt sich danach intensiv damit, woran es denn gelegen hat – persönlich wie auch als Team, damit man solche Auftritte in nächster Zeit nicht mehr erleben muss", erklärte der Angreifer.

Domenico Tedesco "in der Kabine keine Thema"

Trotz der vielen Rückschläge genieße Trainer Tedesco aber weiterhin die volle Rückendeckung der Mannschaft: "Ich denke, im Team steht jeder zum Trainer, in der Kabine ist das kein Thema. Dass eine Trainerdiskussion auftaucht, wenn es nicht gut läuft, ist nichts, was wir in der Mannschaft besprechen, sondern was in der Öffentlichkeit thematisiert wird."

Ohnehin glaubt Skrzybski weiter an die baldige Kehrtwende. "Wir kommen aus der Sache nur aus Mannschaft raus", beschwor der Neuzugang kämpferisch und ergänzte: "Es liegt jetzt an uns als Mannschaft, dass möglichst am heutigen Samstag die Wende gelingt."