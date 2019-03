Oliver Kahn bestätigt Interesse an Bayern-Job

Oliver Kahn könnte bald beim FC Bayern München tätig

Oliver Kahn hat Gerüchte befeuert, denen zufolge der Ex-Torhüter perspektivisch in die Führungsetage des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München rücken könnte.

"Ich kann mir das durchaus vorstellen", erklärte Oliver Kahn angesprochen auf ein Engagement als Vorstandschef des FC Bayern München gegenüber der "Passauer Neuen Presse".

Bereits zuvor hatte die "Sport Bild" über ein Treffen zwischen Kahn und Bayern-Präsident Uli Hoeneß berichtet, in dem Kahns Zukunft in der Führungsetage des deutschen Rekordmeister thematisiert wurde. Demnach soll die Torwart-Ikone bereits im nächsten Jahr in den Vorstand einziehen.

Allerdings stünde Kahn wohl nicht ab sofort zur Verfügung. "Man darf dabei nur nicht vergessen, ich bin seit zehn, elf Jahren nicht mehr dabei und ich habe mir in diesen Jahren vieles aufgebaut, das eine oder andere Unternehmen gegründet, habe Verantwortung für Mitarbeiter und kann nicht Knall auf Fall sagen, ich mache damit Schluss und werfe alles weg und stehe da jetzt zur Verfügung", äußerte sich der 49-Jährige.

Vielmehr plädierte der ehemalige Bayern-Profi für eine "Form des Übergangs, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann und die auch übrigens von mir angeregt war, weil ich glaube, dass ich mich immer sehr gut einschätzen kann und konnte".

Sollten sich die Pläne tatsächlich konkretisieren, könnte Kahn ab 2022 sogar an die erste Position im Verein rücken. Der Vertrag des derzeitigen Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge ist bis Ende 2021 datiert.