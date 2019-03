Süle sieht "Preis-Explosion" mit Sorge

Niklas Süle spielt seit 2017 beim FC Bayern

Niklas Süle ist in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga noch vor Mats Hummels und Jérôme Boateng zur ersten Wahl in der Innenverteidigung beim FC Bayern München aufgestiegen. Dass seine Position an Bedeutung gewonnen hat, zeige sich auch an den hohen Ablösesummen für die Top-Verteidiger, meint der Nationalspieler.

"Die Innenverteidiger-Position ist sehr wichtig. Da fängt das Offensivspiel ein Stück weit mit an und du bist der letzte, der eventuell etwas machen kann, um ein Tor zu verhindern. Daher ist es meiner Meinung nach berechtigt, dass die Ablöse für Abwehrspieler nach oben geht. In gewisser Weise hat das sicherlich auch mit der Wertschätzung für diese Position zu tun", sagte der 23-Jährige im Interview mit der "tz".

Im Januar 2018 hatten die englischen Top-Klubs FC Liverpool und Manchester City mit den Verpflichtungen von Virgil van Dijk (78,8 Millionen Euro) und Aymeric Laporte (65 Millionen Euro) neue Maßstäbe für Verteidiger gesetzt.

Eigene Ablöse für Süle kein Thema

Doch obwohl der 156-fache Bundesligaspieler die höheren Ausgleichszahlungen für Verteidiger als Wertschätzung empfindet, betrachtet er die grundsätzliche Entwicklung auf dem Transfermarkt mit Sorge: "Es ist egal, welche Summen für welche Positionen im Fußball ausgegeben werden – es ist viel zu viel! Das hat sich aber im ganzen Sport so entwickelt und man wird es auch nicht mehr stoppen können", erklärt der 1,95-m-Hüne.

"Im Fußball muss man die Preis-Explosion halt mitgehen und hoffen, dass es sich nicht irgendwann rächt", fügt er hinzu.

Für sein persönliches Befinden sei die Höhe der Zahlung aber völlig egal: "Meine Ablöse hat mich nicht interessiert und damit hatte auch nix zu tun. Ob es jetzt eine Million oder 50 Millionen gewesen wären, hätte für mich keine Rolle gespielt."

Der Innenverteidiger war 2017 für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt.