Hoffenheims Geiger fällt nach Leisten-OP aus

Hoffenheim muss länger auf Dennis Geiger verzichten

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss auf unbestimmte Zeit auf Ausnahmetalent Dennis Geiger verzichten. Wie der Verein am Samstag mitteilte, ließ sich der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler am Freitag in Berlin an der linken Leiste operieren und fällt vorerst aus.

Der U21-Nationalspieler fiel bereits in der Endphase der vergangenen Saison aufgrund von Oberschenkelproblemen aus und verpasste auch die komplette Hinrunde der laufenden Spielzeit. Beim Rückrundenauftakt gegen Bayern München feierte Geiger sein Comeback nach knapp zehn Monaten.

Seit Mitte Februar fehlt Geiger erneut aufgrund von Adduktorenbeschwerden und kommt in dieser Saison lediglich auf vier Bundesligaeinsätze. Insgesamt stand er bislang in 32 Partien für die TSG auf dem Platz.