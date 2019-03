Hamann fordert Entlassung von Tedesco

Dietmar Hamann sieht keine Tedesco-Zukunft mehr auf Schalke

Beim FC Schalke brennt der Baum. Nicht erst seit der 0:4-Demütigung durch Fortuna Düsseldorf stehen die Spieler und Trainer Domenico Tedesco am Pranger. Ex-Profi und TV-Experte Dietmar Hamann sieht nur einen Ausweg.

Nach dem Abpfiff des womöglich letzten Spiels seiner Schalke-Laufbahn wurde Domenico Tedesco von Klubchef Clemens Tönnies eine Schonfrist eingeräumt. Erst am Dienstag werde sich der neue Sportchef Jochen Schneider zur Personalie äußern, sagte der 62-Jährige. Geht es nach Dietmar Hamann, hat der FC Schalke in der Trainerfrage allerdings keine Wahl.

"Im Fußball gibt es Situationen, da kannst du fast nicht mehr anders entscheiden, als einen neuen Impuls zu setzen", erklärte Hamann am Sonntag bei "Sky". "Der Zeitpunkt ist gekommen, etwas Neues zu machen", forderte der ehemalige Profi die Entlassung des Noch-Trainers.

Ob es dazu kommt, ist immer noch nicht sicher. Fakt ist: Sollte Schneider am Dienstag die Entlassung Tedescos verkünden, wird er das nicht in der Rolle des Sportvorstands tun. Aufgrund bestimmter Fristen kann der neue starke Mann seinen Posten offiziell erst am 14. März antreten. Gut möglich, dass er seine erste Amtshandlung in Form einer Trainerentlassung dann schon hinter sich hat.