Freund macht BVB Hoffnung: "Dann wackelt Tottenham richtig"

Steffen Freund glaubt an die Chancen des BVB gegen Tottenham

Obwohl der BVB im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Tottenham mit 0:3 unterging, traut der Ex-Dortmund-Profi und heutige TV-Experte Steffen Freund den Schwarz-Gelben im Rückspiel (Dienstag ab 21 Uhr im Live-Ticker) noch immer ein Weiterkommen zu - unter einer Bedingung.

Direkt nach dem Spiel in London hätte er noch gesagt, der BVB sei quasi ausgeschieden, doch mittlerweile hat Steffen Freund seine Meinung geändert und sieht für die Borussia wieder Licht am Ende des Tunnels. Nach den enttäuschenden Auftritten der Spurs gegen Burnley (1:2) und Chelsea (0:2) könne er seinem Ex-Klub "wieder Hoffnung machen", sagte Freund im Interview mit dem "kicker".

Allerdings werde der BVB nur eine Chance haben, wenn er "kein Gegentor" kassiert, ist Freund überzeugt: "Dann ist alles vorbei. Fünf Tore traue ich der Borussia nicht zu, drei aber schon, selbst wenn es zur Halbzeit noch 0:0 stehen und erst kurz nach der Pause das 1:0 fallen sollte. Dann brennt das Stadion, im positiven Sinne."

Sollten die Dortmunder bis zur 60. Minute in Führung gehen, "wackelt Tottenham richtig", glaubt Freund, der zwischen 1999 und 2003 selbst für den Klub aus der englischen Hauptstadt spielte.

Freund sieht den BVB noch in der Lernphase

Dass der BVB in London nach 45 ordentlichen Minuten einbrach und noch drei Gegentore kassiert, ist für Freund erklärbar. "Wir sind in den 90er Jahren als Team gewachsen. Bevor wir etwas gewonnen haben oder richtig weit gekommen sind, sind wir auch mal im Viertel- oder Halbfinale hängen geblieben und haben Erfahrung gesammelt", sieht der 49-Jährige den BVB immer noch in der Lernphase.

Eine große Gefahr für die Dortmunder sieht Freund in der Rückkehr von Spurs-Stürmer Harry Kane. "Es macht bei Tottenham natürlich einen Unterschied aus, ob Kane auf dem Platz steht oder nicht. Er ist in der Lage, auch aus einer Nicht-Situation abzuschließen", schwärmte Freund vom englischen Nationalspieler, der im Hinspiel noch fehlte.