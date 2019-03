Neuer Puma-Deal: BVB winken 200 Millionen Euro

BVB vor 200-Millionen-Deal mit Puma?

Sportlich steht Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga trotz der aktuellen Durststrecke so gut da wie lange nicht. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen des BVB fleißig an finanziellen Weichenstellungen für die Zukunft.

Laut "kicker" laufen die Verhandlungen mit Puma über einen neuen Ausrüstervertrag auf Hochtouren. Derzeit kassiert der BVB eine vor allem im internationalen Vergleich niedrige Summe von rund zehn Millionen Euro pro Jahr.

Diese soll durch den neuen Kontrakt mindestens verdoppelt werden, womöglich sogar auf bis zu 30 Millionen Euro pro Saison steigen.

Je nachdem, wie lange die zukünftige Vereinbarung mit dem Herzogenauracher Unternehmen (Jahresumsatz rund 4,135 Milliarden Euro) läuft, winken den Dortmunder also womöglich Einnahmen in Höhe von 200 Millionen Euro.

Der aktuelle Vertrag mit Puma läuft noch bis 30. Juni 2022. Der Sportartikelhersteller rüstet den BVB seit 2012 aus und hält 5 Prozent der Anteile an der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. Zudem sitzt Puma-Chef Björn Gulden im Dortmunder Aufsichtsrat.