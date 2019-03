Medien: Tedesco sitzt gegen Werder auf der Bank

Domenico Tedesco wird offenbar eine Gnadenfrist eingeräumt

Nach der 0:4-Klatsche gegen Fortuna Düsseldorf schien die Entlassung von Trainer Domenico Tedesco bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 schon beschlossene Sache. Jetzt folgt offenbar die überraschende Kehrtwende.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Aufsichtsrat rund um seinen Vorsitzenden Clemens Tönnies sowie S04-Jahrhunderttrainer Huub Stevens am Montag in einer mehr als vierstündigen Sitzung zusammen mit dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider darauf geeinigt, dem Coach eine Gnadenfrist einzuräumen.

Konkret heißt das, dass Tedesco am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (20:30 Uhr) auf der Bank der Königsblauen Platz nehmen wird.

Offiziell wird die Entscheidung am Dienstag in einer Pressekonferenz verkündet, in der auch Schneider vorgestellt wird.

Laut "kicker" glaubt der Aufsichtsrat, dass Tedesco das Ruder noch herumreißen kann. Das Grundübel ist demnach eher bei der Einstellung des ein oder anderen Spielers zu suchen. Passend dazu berichtete die "Bild" am Montag von Grüppchenbildung innerhalb der Kabine.

In der Liga befinden sich die Königsblauen derzeit im freien Fall. Nach 0:7 Toren und null Punkten aus dem letzten beiden Ligaspielen trennt Schalke nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz.

Auch im Achtelfinale der Königsklasse stehen die Blau-Weißen nach einer 2:3-Niederlage gegen Manchester City im Hinspiel vor heimischer Kulisse vor dem Knockout.