Wechselt Fährmann innerhalb der Bundesliga?

Schalke-Keeper Ralf Fährmann wird mit Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht

Fortuna Düsseldorf ist auf der Suche nach Verstärkung auf der Torwart-Position offenbar auf Ralf Fährmann vom FC Schalke 04 aufmerksam geworden.

Laut einem Bericht der "Bild" hat es am Rande der 0:4-Pleite der Königsblauen gegen den Mitstreiter aus der Fußball-Bundesliga Kontakt zwischen Friedhelm Funkel und dem 30-Jährigen gegeben.

Ganze zehn Minuten sollen sich die beiden nach Abpfiff laut Beobachtungen der Boulevard-Zeitung unterhalten haben.

Nun spekuliert das Blatt, dass es sich dabei um erste Gespräche in Richtung einer Verpflichtung gehandelt haben könnte. Schließlich habe sich Fährmann in Recklinghausen ein Haus gekauft und fühle sich im Westen so wohl, dass ein Wechsel nach Düsseldorf möglich erscheint.

Bei den Knappen ist der Kapitän durch Domenico Tedesco zur Nummer zwei degradiert worden. Der Trainer setzt auf Alexander Nübel im Tor.

Bei der Fortuna hingegen könnte er schnell zur Stammkraft werden. Schließlich hat Michael Rensing seinen auslaufenden Vertrag bislang nicht verlängert.

Funkel erklärte zuletzt: "Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Torwart, weil wir auf dieser Position eine unglaubliche Verletztenmisere in den letzten 1,5 Jahren haben. So was habe ich noch nicht erlebt!"

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hielt sich auf "Bild"-Nachfrage jedoch bedeckt und wollte keine Fragen zum Thema Fährmann beantworten. Ausgang offen.