"Delikat": Beckenbauer kritisiert Sammers Doppelrolle

Franz Beckenbauer kritisiert Doppelrolle von BVB-Berater Matthias Sammer

Franz Beckenbauer sieht die Kritik von Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer in dessen Rolle als Fußball-TV-Experte als problematisch an.

"TV-Experte und eine Position im Verein - eine solche Doppelfunktion ist delikat", sagte der 73-Jährige im "Bild"-Interview. Sammer, Europameister von 1996, ist Experte bei Eurosport.

Beckenbauer, Weltmeister-Kapitän von 1974 und Teamchef der Weltmeistermannschaft von 1990, reagierte zurückhaltend auf die Frage, ob Sammer nicht einmal Klartext vor der Dortmunder Mannschaft sprechen solle: "Ich könnte verstehen, wenn Lucien Favre nicht will, dass Matthias eine Rede in der Kabine hält. Was ich mir höchstens vorstellen könnte, wenn Matthias in Absprache mit dem Trainer Einzelgespräche mit Spielern führt."

Trotz der aktuellen Delle beim Tabellenführer schreibt der Weltmeister von 1974 die Dortmunder im Kampf um die Meisterschaft noch nicht ab. "Die Meisterschaft entscheidet sich meiner Meinung nach am 6. April im direkten Duell", sagte Beckenbauer mit Blick auf das Topspiel zwischen Rekordmeister Bayern München und dem BVB.

Der frühere Präsident des FC Bayern sieht seinen langjährigen Klub jedoch in einer aufsteigenden Form. "Das Gefühl, dass die Bayern die Kurve nach oben kriegen, habe ich schon. Auch wenn sie noch nicht da sind, wo ich sie gerne sehen würde", sagte er.

An eine mögliche Wiederholung des Triples, das dem Klub 2013 gelungen war, will Beckenbauer aber noch nicht denken: "So weit ist es noch lange nicht."