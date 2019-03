Eintracht-Schock! Rebic doch schwerer am Knie verletzt?

Eintracht Frankfurt vorerst ohne Ante Rebic

Sorgen um Stürmer-Star Ante Rebic von Eintracht Frankfurt: Der Kroate hat sich womöglich doch schwerer am Knie verletzt. Er reist nach Belgrad, um sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen.

Das teilten die Hessen am Dienstag mit. Rebic wird im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Inter Mailand am Donnerstag definitiv ausfallen. Alles weitere müsse man abwarten, hieß es in einem Statement auf Twitter.

Rebic war im Bundesligaspiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag kurz vor dem Pausenpfiff mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben, hatte sich das Knie gehalten und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Zunächst hatte die Eintracht mitgeteilt, es sei keine schwerwiegende Verletzung zu befürchten.

#Infotweet: Ante Rebic, der sich gegen Hoffenheim das Knie verdreht hat, ist nach Belgrad gereist, um sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Somit fällt der Kroate gegen Inter aus. Gute und schnelle Genesung, Ante! 🍀#SGE pic.twitter.com/IGy0oClQNk — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 5. März 2019

Rebic bildet zusammen mit Luka Jovic und Sébastien Haller das gefürchtete Offensiv-Dreieck der Frankfurter. In der laufenden Saison war der 25 Jahre alte Vize-Weltmeister bisher in 26 Pflichtspielen an zwölf Treffern direkt beteiligt.