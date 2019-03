Schneider vermeidet klares Bekenntnis zu Tedesco

FC Schalke 04: Jochen Schneider vermeidet klares Bekenntnis zu Domenico Tedesco

Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider hat bei seiner Vorstellung dem angezählten Trainer Domenico Tedesco keine längerfristige Jobgarantie beim Fußball-Bundesligisten gegeben.

"Es geht darum, dass wir die Trendwende schaffen, um die Kurve zu kriegen", sagte Schneider bei seiner Vorstellung am Dienstag in Gelsenkirchen. In der Partie am Freitag bei Werder Bremen wird Tedesco auf der Bank sitzen. "Aber es ist nicht die Zeit für Lippenbekenntnisse."

Nach der desaströsen 0:4-Niederlage des Bundesliga-14. am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf war über eine möglicherweise bevorstehende Trennung von dem 33 Jahre alten Fußball-Lehrer spekuliert worden.

Schneiders Vorgänger Heidel hatte am 23. Februar nach dem 0:3 des Revierckubs in Mainz seinen Rückzug spätestens zum Saisonende erklärt. Vor einer Woche hatten die Königsblauen dann Schneider verpflichtet, der zuletzt Leiter Sport und Internationalisierung beim Liga-Rivalen RB Leipzig war und beim Traditionsverein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhält.

"Ich bin sehr dankbar und stolz, Teil der Familie von Schalke 04 zu sein", sagte Schneider. "Schalke ist ein großer und ein großartiger Verein."

Die wichtigsten Aussagen der PK im Überblick:

+++ Schneider über Kontakt zu Heidel +++

"Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Alex Schuster ist auch noch hier. Wenn aber noch Fragen offen sind, werde ich ihn anrufen. Ich habe seine Nummer."

+++ Schneider über den Weg aus dem Tabellenkeller +++

"Andere haben das zuletzt vorgemacht. Es ist eine Kopfsache."

+++ Schneider und Tönnies über den Ultra-Eklat +++

Schneider über den Binden-Klau: "Es ist klar, dass die Fans enttäuscht sind. Man muss Verständnis für die Frustration haben. Dass die Situation für die Spieler nicht schön war, ist auch klar, Aber wir wollen das auch nicht überbewerten."

Tonnies: "Mir tat Benjamin Stambouli leid. Ich bin da eher bei dem Spieler. Wobei ich der Mannschaft die Hauptverantwortung gebe."

+++ Schneider über das Fortuna-Spiel +++

"So wie ich die Mannschaft am Samstag erlebt habe, war das kein gutes Miteinander. Wir sind jetzt gemeinsam in der Situation. Aber die verbessern wir nicht, wenn wir mit dem Finger auf Einzelne zeigen."

+++ Schneider über ein Stevens-Engagement +++

"Ich kommentiere in der jetzigen Situation solche Spekulationen nicht. Wir müssen jetzt einfach die sportliche Trendwende schaffen."

+++ Tönnies über Heidel und Tedesco +++

"Hinterher ist man immer schlauer. Wir haben sehr gut mit Christian Heidel zusammen gearbeitet. Gerade die sportliche Situation wurde oft hinterfragt. Ich glaube, dass wir geblendet waren von der Vize-Meisterschaft. Ich sage immer: 'Wer Erfolg hat, hat immer Recht.' Umso beeindruckter sind wir von der aktuellen Situation. Mit Tedesco habe ich zudem noch nie einen so akribischen Arbeiter gesehen."

+++ Über die finanzielle Situation +++

"Ich bin Schwabe. Ich kann mit Geld umgehen. Zudem habe ich vorher beim VfB gearbeitet."

+++ Schneider motiviert Mannschaft +++

"Ich glaube nicht, dass die Spieler nicht den Ernst der Situation erkannt haben. Sie wissen ganz genau, worum es geht."

+++ Schneider über mögliche Fristen +++

"Wir müssen jetzt alles in das Freitagsspiel legen. Es bringt nichts zu sagen, dass wir uns zwei, drei oder vier Spiele angucken. Es macht auch keinen Sinn, Fristen zu setzen. Freitag ist ein ganz wichtiger Tag für uns."

+++ Schneider über die Situation +++

"Die Jungs haben alle schon beweisen, dass sie gute Fußballer sind. Wir müssen den Jungs in der jetzigen Situation Vertrauen geben. Wir wissen, dass Erfolgserlebnisse wieder das Vertrauen stärken. Wir wollen die Jungs wieder motiviert aufs Spielfeld bringen. Es gibt aber kein Patentrezept."

+++ Schneider über künftige Transfers +++

"Der Trainer nimmt bei Transfers immer eine wichtige Rolle ein, aber es gibt klare Vorgaben vom Verein, was für ein Fußball gespielt werden soll. Dies wird der Vorstand formulieren und an den Tag legen."

+++ Schneider über die Mannschaft +++

"Die Qualität der Mannschaft spiegelt nicht den Tabellenplatz wieder. Aber der Tabellenplatz ist Realität. Wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, wie wir die Qualität auf den Platz bekommen. Was die Planung der nächsten Jahre angeht, ist das ein Thema, das später in den Vordergrund rückt."

+++ Über Axel Schuster +++

"Ich hatte gute Gespräche mit Axel Schuster. Ich kenne ihn als guten und zuverlässigen Mitarbeiter. Er hat vielleicht den Titel falsch gewählt. Es geht aber nicht um Titel, sondern darum, was du tust."

+++ Über die Freiheiten von Tedesco +++

"Eine freie Hand muss jeder Trainer haben. Von daher hat er dies."

+++ Über die Aufgaben des Sportdirektors +++

"Es ist wichtig, Kompetenzen auf verschiedene Schultern zu verteilen. Es wird Überschneidungen und gemeinsame Schwerpunkte geben mit dem Sportdirektor. Der technische Direktor hat den Schwerpunkt Kaderplanung."

+++ Über die Sportdirektorsuche +++

"Wir suchen nach einem Sportdirektor und einem technischen Leiter. Da befinden wir uns derzeit in Gesprächen. Wenn da Schalker Vergangenheit da ist, umso besser. Wir wissen ganz genau was wir suchen: Qualität und eine menschliche Komponente"

+++ Weiter zu Tedesco +++

"Ich kein Freund von Lippenbekenntissen. Ich sage auch nicht, dass wir bis zum Vertragsende zusammen arbeiten. Wir brauchen die sportliche Wende. Und wir sind optimistisch, dass wir das hinbekommen."

+++ Über Tedesco +++

"Ich bin ein großer Fan von Kontinuität. Wir sind im offenen Austausch. Aber wir brauchen jetzt eine Mannschaft, die eine Trendwende schafft."

+++ Schneider stellt sich vor +++

"Ich bin sehr dankbar und stolz, Teil der Familie Schalke 04 zu sein. Ein Verein mit Ausstrahlungskraft, die über Deutschland hinaus geht. Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen. Die Aufnahme hier war großartig. Die Leute haben mich im Stadion wunderbar aufgenommen. Es geht in den nächsten Wochen, darum eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir. ich will den Verein breiter aufstellen und einen sportlichen Leiter und einen technischen Direktor dazuholen. Aber im Moment geht es nur um die prekäre sportliche Situation. Wir müssen konstatieren, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir brauchen jetzt eine Mannschaft, die den Plan des Trainers umsetzt und den Schulterschluss mit den Fans. Es geht darum, dass wir eine Trendwende herbeiführen, um die Kurve zu bekommen."

+++ Tönnies spricht die Begrüßungsworte +++

"Mahlzeit! Ich habe mich auf diesen Termin gefreut. Das ist das Signal für den Start eines neuen Sportvorstandes. Wir haben uns vor drei Jahren hier getroffen und ich habe nicht geglaubt, dass wir uns in drei Jahren wieder hier treffen. Der Rücktritt von Christian Heidel kam für uns sehr überraschend. Ich habe in mein Netzwerk geschaut und geguckt, wer die fachliche und menschliche Komponente mitbringt, um diesen Verein zu lenken. Da ist mir Jochen an erster Stelle gekommen. Ich habe ihn kontaktiert und er hat sofort 'Ja' gesagt. Und auch Huub Stevens, den ich gefragt habe, hat sofort gesagt: 'Das ist ein Guter.' Dann sind wir uns einig geworden. Wir haben eine Krise. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit Zusammenhalt und der fachlichen Qualifikation da wieder rauskommen."

+++ Die Spannung steigt +++

In wenigen Augenblicken tritt Jochen Schneider an der Seite von Clemens Tönnies vor die versammelte Presse, um seine Pläne und die kommenden Aufgaben auf Schalke zu erläutern.

