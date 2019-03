28 Tore in 40 Spielen: BVB jagt Kolumbien-Knipser

Alfredo Morelos (r.) steht wohl beim BVB auf dem Zettel

In der Fußball-Bundesliga kämpft Borussia Dortmund aktuell mit dem FC Bayern München um die deutsche Meisterschaft. Hinter den Kulissen bastelt der BVB bereits am Kader für die kommende Saison. Dabei sind die Schwarz-Gelben offenbar in Schottland fündig geworden.

Nach Informationen von "Football Scotland" hat Alfredo Morelos von den Glasgow Rangers das Interesse des BVB geweckt.

Der Stürmer trifft momentan wie am Fließband. In dieser Spielzeit erzielte der Kolumbianer in 40 Pflichtspielen bereits 28 Tore für die Rangers. Auch seine elf Vorlagen können sich sehen lassen.

Um den 22-Jährigen, dessen Vertag in Glasgow bis 2022 läuft, zu verpflichten, müsste der BVB angeblich rund 23 Millionen Euro bezahlen.

Ob Dortmund aber wirklich Chancen auf einen Transfer hat, ist fraglich. Denn offenbar liebäugelt Morelos mit einem Wechsel in die Premier League.