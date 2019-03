Jedes Spiel ein Endspiel: Tedesco zum Siegen verdammt

Domenico Tedesco steht beim FC Schalke 04 unter Beobachtung

Am kommenden Spieltag wird Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 definitiv auf der Bank der Königsblauen Platz nehmen. Gegen Werder Bremen ist der junge Coach allerdings zum Siegen verdammt. Selbst im Erfolgsfall bleibt er wohl angezählt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht Tedesco eine ganze Serie von "Endspielen" bevor. Demnach muss der 33-Jährige "Spiel für Spiel liefern". Darauf haben sich die Bosse am Montag während einer Aufsichtsratssitzung geeinigt, so das Blatt.

Sollte Schalke also am Freitag in Bremen gewinnen, könnte Tedesco zwar kurz durchatmen, allerdings wohl nur bis zur nächsten Woche, in der RB Leipzig auf die Knappen wartet.

Bei der Sitzung am Montag habe Tedesco nicht nur vermittelt, dass er die Kraft hat, Schalke aus der Krise zu führen, sondern auch Lösungen aufgeführt. So will er in Zukunft vor allem auf Mentalitätsspieler setzen. Profis wie Amine Harit spielen dann keine Rolle mehr.

Tönnies stellt sich vor Tedesco

Mit seinem Konzept konnte Tedesco allerdings nicht alle überzeugen. Viele Mitglieder des Aufsichtsrats glauben dem Bericht zufolge nicht mehr daran, dass der Trainer die Wende schaffen kann.

Tedesco habe es hauptsächlich Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies zu verdanken, dass er seinen Job weiter ausführen darf. Der 62-Jährige sei davon überzeugt, dass der junge Trainer mit einem starken Sportvorstand an seiner Seite zurück in die Erfolgsspur findet.

Auch Jochen Schneider bewerte die Arbeit Tedescos grundsätzlich positiv und sehe in ihm aktuell noch den richtigen Trainer, heißt es. Am Dienstag hatte Schalkes neuer Sportvorstand allerdings ein klares Bekenntnis vermieden.