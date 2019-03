"Ajax reißt Real das Herz heraus - das Ende einer Ära"

Jede Menge Kritik und Häme für Toni Kroos (r.) und Real Madrid

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League scheiterte Borussia Dortmund an Tottenham Hotspur. Parallel blamierte sich Titelverteidiger Real Madrid gegen Ajax. Entsprechend hart gehen die spanischen Medien mit den Königlichen ins Gericht. Die Pressestimmen zum Achtelfinale der Königsklasse.

Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur (0:1)

England

Sun: "Obdachlos und verstümmelt auf dem Transfermarkt, aber die Spurs von 'Poch' schreiben immer noch Geschichte. Eine gelbe Wand überragte und eine gelbe Pflastersteinstraße öffnete sich vor ihnen. Dies ist ein historisch gutes Spurs-Team."

Mirror: "Jadon Sancho hat es nicht geschafft, seine Spuren in der Partie zu hinterlassen. Die Spurs-Abwehr wurde mehrfach in Bedrängnis gebracht, wobei Hugo Lloris in großartiger Form überragte."

Telegraph: "An einem Abend, an dem er weitgehend von den Dortmunder Verteidigern aus dem Spiel genommen wurde, bekam Harry Kane nur einen Moment, um das zu tun, was er am besten kann. Doch Tottenhams großer Torjäger war passend zur Stelle."

Daily Mail: "Harry Kane erzielt nach einem defensiven Meisterwerk in Deutschland den Siegtreffer, der die Mannschaft von Mauricio Pochettino bis ins Viertelfinale der Champions League schickt. In den ersten 45 Minuten waren die Spurs undurchdringlich, und Hugo Lloris zeigte eine Reihe sensationeller Paraden."

Spanien

Marca: "Harry Kane lässt die Comeback-Hoffnung des BVB verpuffen."

AS: "Dortmund brauchte ein Wunder gegen Tottenham. Der BVB kämpfte, litt und erfüllte alle Aufgaben mit Ausnahme der wichtigsten im Fußball: Das Toreschießen. Ja, sie haben es immer wieder versucht, aber sie trafen auf einen kaiserlichen Hugo Lloris, der alles abwehrte, was auf sein Tor kam."

El Mundo Deportivo: "Lucien Favre beendet einen katastrophalen Monat für die Deutschen."

Deutschland

Bild: "Dortmund verballert das Wunder. Einmal gepennt, das Wunder verschenkt! Der BVB dreht im Achtelfinal-Rückspiel auf, macht (fast) alles richtig. Und fliegt doch 0:1 gegen Tottenham aus der Champions League. Weil die Abwehr einmal Superstar Harry Kane aus den Augen lässt und die BVB-Offensive 21 Torschüsse verballert oder am überragenden Torwart Hugo Lloris scheitert.

Kicker: "Kane besiegelt das Dortmunder Aus. Am Ende war die Hypothek des Hinspiels (0:3) zu groß für den BVB, der nach einem 0:1 gegen Tottenham aus der Champions League ausgeschieden ist. Die Schwarz-Gelben setzten im ersten Durchgang alles auf eine Karte und zeigten ihrem Publikum einen begeisterten Offensivfußball."

Süddeutsche: "Borussia Dortmund hat das Rückspiel gegen Tottenham trotz bester Torchancen 0:1 (0:0) verloren. Das Ergebnis verzerrt den Spielverlauf, Dortmund war hochüberlegen, mit 20:5Torschüssen, aber entscheidend war am Ende: Das Wunder ist ausgeblieben."

Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (1:4)

Spanien

AS: "Vier Monate der Trauer. Madrid schließt die Saison mit einer donnernden Niederlage gegen Ajax ab. Nach der Niederlage des Jahrhunderts werden Köpfe rollen. Bei einem Totalausfall ist es Zeit, Schlussfolgerungen zu ziehen."

Marca: "Ajax reißt Real das Herz heraus - das Ende einer Ära. Barça reibt sich die Hände nachdem Frenkie De Jong der seine 'Mission' erfüllt hat."

El Mundo Deportivo: "Totaler Schiffbruch, absolutes Fiasko. Santiago Solari verlor nach dem Debakel in der Champions League gegen Ajax sein ohnehin schon geringes Ansehen als Trainer von Real Madrid."

Niederlande

De Telegraaf: "Das Wunder von Madrid. Ajax hat die internationale Fußballwelt in Erstaunen versetzt. Die Spieler spielten das Match ihres Lebens."

AD: "Ajax ist nach einem magischen Abend in Bernabeu euphorisch. Der beispiellose 4:1-Sieg gegen Real Madrid verleiht den Spielern Euphorie. Aber es gibt auch einen Hunger nach mehr."

Volkskrant: "An einem halluzinatorischen Abend erlebt Ajax das Wunder von Madrid. Mit Fußball 3.0 hat Ajax den amtierenden Meister Real Madrid aus der Champions League geblasen."

England

Sun: "Real Madrid wurde im eigenen Hinterhof gedemütigt. Bale und Co. blamieren sich erneut bei krachendem Champions-League-Aus."

Mirror: "Bernab-Out! Ajax denunziert Real in Horror-Nacht für den Titelträger. Ramos' Arroganz wurde bestraft."

Telegraph: "Ajax verblüffte Real Madrid im Bernabeu und leitete das Ende einer Ära ein."

Daily Mail: "Je größer sie kommen, desto schwerer fallen sie. Nach 1011 Tagen als Champions-League-Sieger und 13-facher Sieger stürzte Real Madrid aus dem Wettbewerb und verlor mit 1:4 gegen Ajax. Es war eine Demütigung."

Deutschland

Bild: "Königliche Prügel! Ajax blamiert Real. Für das Wunder an diesem Europapokal-Abend sorgt nicht der BVB in Dortmund, sondern Ajax Amsterdam in Spanien. Ajax feiert ein Fußballfest in Madrid! Nach der 1:2-Pleite im Hinspiel zeigen die Holländer eine Galavorstellung, zerlegen die satte Real-Mannschaft in die Einzelteile."

Kicker: "Königliche Korrosion: Real setzt alles in den Sand. Dass Real Madrid nach dem Abgang von Trainer Zinedine Zidane etwas Rost ansetzen könnte, war im Vorfeld dieser Saison allgemein vermutet worden. Dass die Königlichen aber zeitig nahezu aussichtslos im Meisterschaftsrennen dastehen, ein klares Pokal-Aus gegen Barça zu verkraften haben und frühzeitig aus der Champions League ausscheiden, dürfte einem Erdbeben gleichkommen."

Süddeutsche: "Ajax demütigt Real Madrid. Damit ist der Titelverteidiger raus, die Krise in Madrid perfekt."