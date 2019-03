Gladbach droht Abgang mehrerer Stars

Gladbach bald ohne Thorgan Hazard, Matthias Ginter (Foto) sowie Denis Zakaria?

Nach dem 1:5-Debakel gegen den FC Bayern München ist Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga auf Platz vier abgerutscht. Vier Spiele sind die Gladbacher inzwischen sieglos, die Tendenz zeigt nach unten. Muss die Borussia die Abgänge mehrerer Leistungsträger befürchten?

Verpasst Gladbach wie schon in den letzten beiden Jahren die Qualifikation für den Europapokal, sind laut "Sport Bild" Thorgan Hazard, Matthias Ginter sowie Denis Zakaria im Sommer wohl nicht mehr zu halten. Alle drei wollen international spielen, Hazard knüpft seinen Verbleib angeblich sogar an den Einzug in die Königsklasse.

Die Interessenten dürften Schlange stehen, sollte das Trio tatsächlich auf den Markt kommen: Hazard wurde zuletzt immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Belgier könnte beim BVB den scheidenden Christian Pulisic beerben. Ginter soll bei mehreren englischen Top-Klubs auf dem Zettel stehen. Auch Zakaria hat Begehrlichkeiten in der Premier League geweckt.

Schafft es Gladbach, den Negativtrend der letzten Wochen zu stoppen, dürfte das auch die Chancen im Vertragspoker mit Jonas Hofmann verbessern.

Der Mittelfeldspieler, unter Trainer Dieter Hecking eine wichtige Säule im Spiel der Borussia, soll seinen nur noch bis 2020 laufenden Kontrakt möglichst zeitnah verlängern. Der 26 Jahre alte frühere Dortmunder hat Medienberichten zufolge das Interesse von Tottenham Hotspur geweckt.