Erzgebirge Aue trennt sich von Co-Trainer Lenk

Erzgebirge Aue hat sich von Co-Trainer Robin Lenk getrennt

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat sich von seinem bisherigen Co-Trainer Robin Lenk getrennt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, sei der 34-Jährige bis zum 30. Juni 2019 freigestellt.

Weiteres wolle Aue "aus vereinsinternen und rechtlichen Gründen" nicht zur Personalentscheidung sagen. Cheftrainer Daniel Meyer wird vorerst von Carsten Müller, dem Leiter des Nachwuchszentrums, unterstützt.

Lenk fehlte zuletzt bei den Spielen der Auer am vergangenen Samstag in Sandhausen (3:0) und zuvor am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (0:1). Von Vereinsseite hatte es geheißen, Lenk sei "derzeit erkrankt und in ärztlicher Behandlung".