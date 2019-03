Super-Talent Vinicius Junior fehlt Real monatelang

Vinicius Junior fällt bei Real Madrid mit einem Bänderriss aus

Real Madrid muss nach dem Scheitern im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam die nächste schlechte Nachricht verkraften.

Das brasilianische Supertalent Vinicius Junior erlitt bei der 1:4-Niederlage im Rückspiel am Dienstagabend einen Bänderriss am Tibiofibulargelenk des rechten Beins. Vinicius Junior soll mindestens zwei Monate ausfallen.

Der Angreifer wird damit auch sein geplantes Debüt in der Selecao verpassen. Vinicius Junior war für die Länderspiele gegen Panama am 23. März in Porto und Tschechien drei Tage später in Prag nominiert worden.