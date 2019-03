Weghorst für Duell gegen Deutschland berufen

Wout Weghorst ist für die Nationalmannschaft nominiert worden

Wout Weghorst beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg steht für das Prestigeduell gegen den Erzrivalen Deutschland am 24. März in Amsterdam im Aufgebot der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 26-Jährige wurde erstmals seit seinem Wechsel von AZ Alkmaar nach Wolfsburg von Nationaltrainer Ronald Koeman nominiert.

Der Bundesliga-Legionär steht auch im Kader der Elftal für das Länderspiel gegen Weißrussland (21. März) in Rotterdam. Die Begegnung am 24. März gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist die erste Partie in der EM-Qualifikation.

Weghorst, der bislang drei Länderspiele für Oranje absolviert hat, gelangen in der aktuellen Spielzeit bei 24 Einsätzen neun Tore und drei Vorlagen für die Niedersachsen.

Das Aufgebot der Niederlande:

Tor: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven), Kenneth Vermeer (Feyenoord Rotterdam)

Abwehr: Virgil van Dijk (FC Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Nathan Ake (AFC Bournemouth), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Kenny Tete (Olympique Lyon), Daryl Janmaat (FC Watford), Terence Kongolo (Huddersfield Town)

Mittelfeld: Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Tonny Vilhena (Feyenoord Rotterdam), Pablo Rosario (PSV Eindhoven), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Ruud Vormer (FC Brügge)

Angriff: Steven Bergwijn (PSV Eindhoven), Quincy Promes (FC Sevilla), Ryan Babel (FC Fulham), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)