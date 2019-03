Steffen Freund warnt Eintracht vor "Topfavorit" Inter

Für Steffen Freund ist Inter einer der Favoriten in der Europa League

Am Donnerstag trifft Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Europa League auf Inter Mailand. TV-Experte Steffen Freund warnte das Team von Trainer Adi Hütter vor den Italienern.

"Wenn italienische Mannschaften etwas gut können, dann ist es: verteidigen. Darauf muss man sich einstellen", erklärte Freund in einem "kicker"-Interview und ergänzte: "Als international unerfahrene Mannschaft kannst du leicht in einen Konter laufen, das musst du unbedingt vermeiden."

Daher müsse Frankfurt sein Spiel "etwas organisierter angehen. Feuer, Pressing, nach vorne spielen wie in der Gruppenphase - das wird vermutlich nicht gehen", mutmaßte der ehemalige Schalke- und BVB-Profi.

Welches der beiden Teams den Sprung ins Viertelfinale schafft, ist für Freund nur schwer vorherzusagen. "Inter gehört für mich neben Neapel, Arsenal und Chelsea zu den vier Topfavoriten auf den Titel und verfügt über unglaublich viel Erfahrung. Da kommt eine große Hausnummer auf Frankfurt zu", so der 49-Jährige, der aber auch betonte: "Jovic, Haller und Kostic verkörpern so viel Klasse und einen so guten Mix - da kommt einiges an Arbeit auf die starke Inter-Defensive zu."

Freund schwärmt: "Frankfurt zelebriert den Europapokal"

Laut Freund werde er enorm auf die "Cleverness" von Coach Hütter ankommen: "Aus seiner Sicht wäre ein Zu-null-Ergebnis wichtig. Mit der eigenen Offensiv-Power hätte die Eintracht dann eine Woche später alle Chancen, selbst ein Tor zu machen, zumal die Partie in Mailand zu einem halben Heimspiel wird."

Freund hatte außerdem ein Sonderlob für die Eintracht parat: "Frankfurt zelebriert den Europapokal in einer Art und Weise, wie das lange keiner deutschen Mannschaft mehr gelungen ist."