Kehrer wird abgestraft - Barthez zerlegt PSG

Thilo Kehrer erlebte mit PSG einen Abend zum Vergessen

Mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ist Paris Saint-Germain ins zweite Duell mit Manchester United gegangen. Doch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League erlebte PSG eine Nacht zum Vergessen. Allen voran: Schalke-Eigengewächs Thilo Kehrer.

Von der französischen Zeitung "Le Parisien" erhielt der Verteidiger die Note zwei und damit die schlechteste Bewertung aller PSG-Profis, wobei zehn die beste und null die schlechteste Note ist. "Sein Abend war eine Qual", so das Blatt deutlich.

Kehrer, der als zentraler Innenverteidiger agierte, brachte mit einem missglückten Rückpass auf Thiago Silva in der 2. Minute seine Hintermannschaft in große Bedrängnis. Romelu Lukaku konnte die Situation ausnutzen und mit seinem Tor die Aufholjagd von Manchester United einleiten. Auch in der Folge hatte der ehemalige Schalker große Probleme, in der 70. Minute wurde er durch Thomas Meunier ersetzt.

Fabien Barthez, französischer Weltmeistertorwart von 1998, wollte die Schuld jedoch nicht bei einem einzelnen Spieler suchen. "Das Kollektiv steht in der Verantwortung", so der heute 47-Jährige gegenüber der Zeitung. Thomas Tuchel nahm er in seiner Kritik ausdrücklich heraus: "Machen Sie dafür nicht den Trainer verantwortlich."

Barthez ledert: PSG "hatte keine Demut"

Gleichzeitig fand er deutliche Worte für die Leistung der Pariser. "Welch Mangel an Respekt. So etwas passiert, wenn man den Fußball und den Gegner nicht respektiert."

Die PSG-Stars hätten zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, außerdem habe man aus den Fehlern der Vergangenheit "nicht gelernt". 2017 brachte es der französische Serienmeister fertig, nach einem 4:0 im Hinspiel gegen den FC Barcelona im Achtelfinale dank einer 1:6-Klatsche im Rückspiel auszuscheiden.

"In diesen Augenblicken sehen wir die Geschichte eines Klubs", lederte Barthez, PSG sei daher kein großer Klub: "Paris hatte keine Demut."

Fabien Barthez spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem 139 Pflichtspiele für Manchester United und gewann in England zweimal die Premier League. Für PSG hat der Schlussmann, der mit Olympique Marseille 1993 die Champions League gewann, nie gespielt.