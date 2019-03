Oliver Kahn sieht "gefräßige Bayern" auf Kurs

Oliver Kahn sieht den FC Bayern wiedererstarkt

Durch das 5:1 bei Borussia Mönchengladbach ist der FC Bayern München am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Borussia Dortmund gleichgezogen. Oliver Kahn glaubt, dass der FC Bayern wieder in der Spur ist.

"Nach dem für mich besten Saisonspiel in Gladbach sind sie wieder auf Kurs. Ich habe im Moment das Gefühl: Alles ist wieder möglich – und daran glauben jetzt auch alle", verriet der 49-Jährige in der "AZ": "Wir wissen ja, wie gefräßig die Bayern sein können, was Titel anbelangt."

Zur Winterpause betrug der Rückstand der Münchner auf den BVB noch sechs Punkte. "Es war und ist ja schon immer so, dass die Rückrunde entscheidend ist, dann kommen die großen, die wichtigen Spiele. Ich sage mal ketzerisch: Die Bayern machen es klug und richtig, in dem sie ihre Auszeit in der Hinrunde nehmen", so Kahn weiter.

Ein wichtiger Faktor für den restlichen Saisonverlauf ist für den ehemaligen Torwart das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Hier empfängt der FC Bayern den FC Liverpool: "Ein Weiterkommen gegen einen Großen wie Liverpool gibt der Mannschaft noch mal einen ganz anderen Drive, einen riesigen Auftrieb."

Zu einem Tipp wollte sich der Vize-Weltmeister von 2002 hier nicht hinreißen lassen. Trotzdem meint Kahn: "Ein kleiner Vorteil für die Bayern ist, dass sie solche Duelle im Europapokal aus vielen Schlachten kennen."