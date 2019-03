Tedesco: Gemeinsam raus aus der "Scheiße"

Domenico Tedesco steht auf Schalke fast vor dem Aus

Trainer Domenico Tedesco hat das Bundesligaspiel bei Werder Bremen zu einem Charaktertest für die zuletzt desolat auftretenden Profis des FC Schalke 04 erklärt.

"An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter der Spieler. Das ist in dieser Situation wichtiger denn je", betonte der Fußball-Lehrer in Gelsenkirchen.

Tedesco bediente sich dabei einer für ihn höchst ungewöhnliche Wortwahl. "Wir haben uns, entschuldigen Sie den Ausdruck, in die Scheiße reingeritten und müssen da gemeinsam wieder rauskommen."

Grundsätzlich steht Tedesco weiter voll hinter seiner Mannschaft und glaubt unverdrossen an sie. Aber die Zeit der Ausreden und Alibis sei angesichts der schwierigen Lage endgültig vorbei. Er könne es schon selber nicht mehr hören, wenn er Woche für Woche erkläre, die Mannschaft habe gut trainiert: "Die Spieler müssen es jetzt auch auf dem Platz zeigen."

Der neue Sportvorstand Jochen Schneider hatte bei seiner Präsentation am Dienstag gefordert, Schalke müsse am Freitag in Bremen die Trendwende einleiten. Damit hatte er auch den Druck auf Tedesco erhöht.

Der Trainer ist auch weiterhin bereit, für seine Spieler, die ihn nicht nur beim 0:4 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf im Stich ließen, durchs Feuer zu gehen. "Ich würde jeden Druck auf mich nehmen, wenn es der Mannschaft hilft", sagte der 33-Jährige. "Aber wir müssen jetzt performen."

"Da bitte ich um Verständnis. Ich habe nur Schalke im Kopf, nichts anderes."

"Ich hatte jetzt keinen Kontakt zu Fangruppierungen und den Ultras. Es war die Rede von einem Fan-Boykott gegen Düsseldorf für 19:04 Minuten. Davon habe ich nichts mitbekommen. Die haben uns bis zur 75. Minute unterstützt. Und das war verständlich."

"Da zählt in erster Linie der Charakter des Spielers. Wir befinden uns im Abstiegskampf, alles andere wäre gelogen. Wir haben in der letzten Saison auch Spiele über den Charakter gewonnen. Der Charakter der Spieler ist jetzt wichtiger denn je."

"Wir haben uns in diese Scheiße reingeritten und wir müssen da auch gemeinsam rauskommen. Da ist es nicht wichtig, wer den Druck auf sich nimmt. Wir müssen wir selbst sein."

"Das sind sehr mündige Spieler, die fast immer die richtige Entscheidung treffen. Die Spieler wie Max Kruse sind vorne nicht sehr schnell, aber können schnell umschalten."

"Wenn ich alle anrufen würde, die mir Hilfe anbieten, müsste ich die Pressekonferenz absagen. Aber telefoniert und gesprochen habe ich auch vorher. Jetzt geht es um die Performance auf dem Platz. Und da kann dir, glaube ich, auch keiner helfen."

"Ich glaube nicht. Es ist logisch, dass mich die Situation beeinflusst. Alles andere wäre gelogen."

Bastian Oczipka ist fit und kann spielen.

"Ich bin hundertprozentig überzeugt. Das macht Mut. Wir müssen es aber jetzt zeigen."

"Man kann so viel machen. Und wir haben so viel gemacht, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wichtig ist die Performance auf dem Platz."

"Die Spieler müssen sich nicht nach dem Spiel hinstellen und sagen: Es ist nicht die Schuld des Trainers. Der Trainer hat uns gut eingestellt. Das braucht kein Mensch. Das brauche auch ich nicht. Sie müssen es auf dem Platz zeigen."

"Scheißegal ist mir das nicht. Erstmal ist es so, dass mehr Offenheit gar nicht geht. Das schätze ich an Jochen Schneider und Clemens Tönnies. Die Reaktionen hätten viele anders erwartet. Aber ich habe eine emotionale Bindung zu diesem Verein. ich bin froh, dass wir gemeinsam weiterarbeiten.

"In jeder großen Gruppe gibt es eine gewisse Gruppendynamik und Situationen und Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Das sowas natürlich hochkocht, wenn es mal nicht so läuft, ist auch klar. Aber ich bin keiner, der mit dem Finger auf andere zeigt. Es wäre zu einfach, auf diesen Zug aufzuspringen. ich glaube an die Gruppe und dass wir gemeinsam die Kurve kriegen können."

"Die meisten sind fit. Auch Breel Embolo ist wieder ein Kandidat für den Kader. Minimum."

"Ich könnte Ihnen jetzt viel erzählen, wie wir das angehen wollen und von einer guten Trainingswoche sprechen. Aber dann denken Sie auch: Was erzählt der da oben wieder? Und ich bin ehrlich: Ich kann es auch nicht mehr hören. Wir haben gegen Düsseldorf 0:4 verloren. Da können wir nicht zur Normalität zurückkehren. Da wird es was geben."

Das Hinspiel gegen Werder Bremen verlor der FC Schalke 04 zuhause mit 0:2. Bremens Maximilian Eggestein netzte doppelt ein. Im Schalker Tor stand Youngster Alexander Nübel, der zu seinem ersten Saisoneinsatz kam. Auch am Freitag steht Nübel wohl wieder im Tor. Oder, Herr Tedesco? In wenigen Minuten beginnt die PK.

Während der Stuhl des Trainers auf Schalke wackelt, haben die Knappen mit Jochen Schneider bereits einen Nachfolger für Sportvorstand Christian Heidel geholt. Anders als Heidel will Schneider das Management rund um die Profimannschaft auf mehrere Schultern verteilen. Ein Sportdirektor und ein Technischer Direktor sollen her. Angeblich soll Ex-Schalker Christoph Metzelder ein heißer Kandidat sein. Domenico Tedesco wird sich auf der PK sicher auch zu seinem Kontakt mit Schneider äußern.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht Tedesco eine ganze Serie von "Endspielen" bevor. Demnach muss der 33-Jährige "Spiel für Spiel liefern". Darauf haben sich die Bosse am Montag während einer Aufsichtsratssitzung geeinigt, so das Blatt. Sollte Schalke also am Freitag in Bremen gewinnen, könnte Tedesco zwar kurz durchatmen, allerdings wohl nur bis zur nächsten Woche, in der RB Leipzig auf die Knappen wartet. Wie geht der Trainer mit dieser situation um? Darum wird es gleich in der PK gehen.