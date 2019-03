Kommt Mourinho als Real-Retter bis zum Ende der Saison?

José Mourinho ist derzeit vereinslos

Die Spekulationen um eine baldige Rückkehr von José Mourinho auf den Trainerstuhl des noch amtierenden Champions-League-Siegers Real Madrid nehmen weiter zu.

Laut eines jüngsten Medienberichtes scheint es derzeit möglich, dass "The Special One" zumindest bis zum Ende der laufenden Saison bei den Königlichen übernehmen und als Art Retter in der Not fungieren könnte.

Hinter den Madrilenen liegt eine katastrophale Woche, in der sie innerhalb von sechs Tagen aus der Champions League und dem spanischen Pokal geflogen sind sowie den vorentscheidenden Clásico in La Liga gegen den FC Barcelona verloren haben.

Mourinho würde nun mit der Zielsetzung antreten, den dritten Tabellenplatz beim angeschlagenen spanischen Rekordmeister zu retten. Das Sportportal "goal.com" hatte berichtet, dass der Portugiese ab der kommenden Woche für den derzeitigen Real-Coach Santiago Solari übernehmen könnte.

Zuletzt war der Startrainer bei Manchester United in der Premier League aktiv, dort am im Winter wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. Mourinho selbst hatte zuletzt durchblicken lassen, sich bereit für eine neue Aufgabe zu fühlen.

Ex-Spieler Solari hingegen steht bei den Madrilenen erst seit Oktober als Cheftrainer an der Seitenlinie, konnte die Mannschaft aber nicht nachhaltig stabilisieren. Vor allem die atmosphärischen Spannungen innerhalb des Team sollen in den letzten Tagen und Wochen wieder deutlich zugenommen haben.

Zidane bleibt die Wunschlösung der Real-Bosse

Am Donnerstag sollen laut dem Medienbericht die Real-Bosse um Florentino Peréz und José Ángel Sánchez zu einer vierstündigen Beratung zusammengekommen sein. Dort soll das Aus von Solari nach dem Ligaspiel bei Real Valladolid am Sonntag (ab 20:45 Uhr) de facto beschlossen worden sein. Dazu wurde angeblich beschlossen, den einstigen Meistertrainer Mourinho zurück in die Hauptstadt zu holen.

Das Engagement soll allerdings zunächst zeitlich bis zum Sommer begrenzt sein. Mittelfristig sei es das unbedingte Ziel der Real-Bosse, Zinédine Zidane von einer Rückkehr nach Madrid zu überzeugen. Unter dem französischen Ex-Weltfußballer hatten die Königlichen zuletzt dreimal in Folge den Henkelpott gewonnen. Im Sommer 2018 war Zidane auf eigenen Wunsch aus dem Amt geschieden.