Legat exklusiv: "Würde den Spielern in den Arsch treten!"

Thorsten Legat äußerte sich im großen sport.de-Interview

Der langjährige Bundesligaspieler Thorsten Legat ist für seine klaren und polarisierenden Aussagen bekannt. Jetzt hat der 50-Jährige erneut Stellung zu spannenden Fragen des deutschen Fußballs bezogen.

Im großen weltfussball.de-Interview fordert der heutige TV-Star "Kasalla" Legat eine Diskussion über Bundestrainer Joachim Löw, Ohrfeigen gegen die Profis des FC Schalke 04 und ein Denkmal für Freiburg-Coach Christian Streich. Lesen Sie selbst!

Herr Legat, am Mittwochabend meldete sich Thomas Müller mit einem emotionalen Statement zu Wort, in dem er sein Unverständnis vor allem über die Art und Weise ausdrückte, wie er vermeintlich "endgültig" aus der Nationalmannschaft verbannt wurde. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Thorsten Legat: Jeder Mensch auf dieser Welt verdient Wertschätzung und Respekt. Gerade ein Thomas Müller, der 100 Länderspiele gemacht hat. Diese Art und Weise, wie den Dreien (Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng, Anm. d. Red.) ihr Aus beim DFB mitgeteilt wurde, ist einfach unterste Schublade! Das ist einfach unverschämt, was der Jogi da mit einem Spieler wie dem Thomas Müller gemacht hat! Der Fußballer Thomas Müller ist in einem Alter, in dem er jetzt noch einmal richtig aufblüht mit 29 Jahren. Es verdient eine ganz andere Anerkennung, was Thomas Müller in den letzten Jahren für den deutschen Fußball geleistet hat. Da sollte man sich auch mal fragen: Ist dieser Bundestrainer überhaupt noch geeignet und der richtige Mann?

Wie schafft das DFB-Team jetzt so kurz vor den ersten Länderspielen 2019 den sportlichen Umbruch ohne Hummels, Boateng und Müller?

In zwei Wochen hast du dieses Höllenspiel gegen die Holländer vor der Brust. Und dann jetzt diese Maßnahmen! Da frage ich mich ganz ehrlich: Mit wem will er gewinnen? Mit einem Hector von Köln aus der 2. Liga? Wenn du diesen fachkompetenten Trainer gehört hast, der immer gesagt hat, er setzt auf sein Bollwerk Hummels und Boateng, und dann schmeißt er genau diese Leute zwei Wochen vorher raus. Damit setzt Jogi Löw kein Zeichen, damit setzt er sich unter Druck!

Das Weltmeister-Mittelfeld um Khedira, Özil, Müller und Schweinsteiger ist damit bis auf Kroos endgültig Geschichte ...

Von den jungen Spielern, die es jetzt richten sollen - wie Brandt oder Havertz - bin ich natürlich angetan. Aber diese Jungs müssen geführt werden in solchen Spielen. Die können das nicht alleine bewerkstelligen. Genau da fehlt dem Herrn Jogi Löw die gewisse Feinfühligkeit, Kompetenz und Menschlichkeit! Ich habe in 15 Jahren Bundesliga auch Phasen gehabt, in denen ich mich erst mal wieder finden musste. Aber das ist doch legitim, wir sind doch alle keine Maschinen. Da kann ich doch nicht sagen: Der hat ein Formtief, der ist nicht mehr geeignet für die Nationalmannschaft. Das ist alles Schwachsinn!

Sie haben zwischen 1996 und 1998 ja selbst unter Joachim Löw gespielt, sind unter anderem 1997 DFB-Pokalsieger unter ihm beim VfB Stuttgart geworden. Ihre Meinung scheint nicht mehr die allerbeste zu sein ...

Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen: Ich habe unter Jogi Löw eine ganz große Brisanz erlebt. Wie er damals auf uns zugekommen ist und wie er trainiert hat. Er war ja noch ein junger Trainer damals. Das ist über 20 Jahre her. Im menschlichen Bereich hat er scheinbar gar nichts gelernt. Noch einmal: Das war ein klares Fehlverhalten von Jogi Löw, so etwas macht man mit solch großen Fußballspielern nicht.

Legat: "Die Spieler gehören an den Pranger gestellt!"

Blicken wir auf die Bundesliga und Ihren Ex-Klub VfB Stuttgart: Trotz des letzten 5:1-Kantersieges gegen Hannover 96 befindet sich der VfB in der sportlich größten Krise seit dem Abstieg vor drei Jahren. Schaffen die Schwaben noch rechtzeitig die Trendwende?

Ich war selbst verblüfft, als ich das 5:1 gegen Hannover gesehen habe. Ein wichtiger Sieg für die Stuttgarter gegen einen offen gesprochen unterirdisch schlechten Gegner. Jetzt sagst du aber als Zuschauer: Verdammt nochmal, so muss es jetzt weitergehen! Und da sehe ich noch einige Probleme. Der VfB ist in der Breite einfach noch nicht so gefestigt. Wenn sie jetzt in Dortmund ein gutes Ergebnis holen, sage ich ganz ehrlich, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Trainer Markus Weinzierl stand schon fast wieder vor dem Aus. Was halten Sie von Ihm als Stuttgarter Coach?

Der Markus Weinzierl hat einen richtig schwierigen Job da unten! Man muss auch immer berücksichtigen, was für ein Verschleiß ein Klub schon an Trainern hat. Das ist beim VfB ja auch so eine Sache. Das ist ein Kommen und Gehen. Der Trainer wird gemessen an Ergebnissen. Ich finde aber, und das ist auf Schalke genau das gleiche: Der Trainer ist gut! Die Spieler gehören an den Pranger gestellt und links und rechts geohrfeigt. Jeder Spieler hat das Recht, schlecht zu spielen, aber nicht so! Man muss sich für die Fans und für die ganze Region einfach zerreißen und für das Emblem einfach alles geben. Das ist doch das Wichtigste!

Und das fehlt Ihnen bei den konkreten Beispielen VfB Stuttgart und FC Schalke?

Absolut. Ich will keinem unterstellen, dass er sich nicht mit seinem Verein identifiziert. Aber ich merke immer wieder, wie fahrlässig Spieler auf dem Platz wirken und gar nicht wissen, was sie da tun. Das ist eine Frechheit! Wenn ich mir das Trikot überstülpe und auf dem Spielfeld stehe, dann muss ich einen Tunnel haben. Dann will ich nur eins: Die Region und mich befriedigen, alles geben und gewinnen, damit der Verein und die Fans stolz auf mich sind. Und da habe ich heute bei vielen Fußballern nicht mehr das Gefühl.

Legat: "So aalglatte Spieler gehen mir dermaßen auf den Sack!"

Kriegt der FC Schalke in den nächsten Wochen denn noch die Kurve? Auch mit Trainer Domenico Tedesco?

Ich finde es absolut niveaulos, was bei Schalke da unten auf dem Rasen abgeliefert wurde. Tedesco ist der richtige Mann am richtigen Ort! Ich habe manchmal das Gefühl, die Schalker Spieler können das gar nicht umsetzen, was der Trainer von ihnen will. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung: Wenn du dort einen Vertrag unterschreibst, bist zu daran gebunden, tagtäglich deine Malocher-Qualitäten und deine spielerischen Qualitäten zu zeigen und für den Verein zu leben. Da sind einige bei, so aalglatte Spieler, die gehen mir dermaßen auf den Sack! Das sage ich Ihnen ganz ehrlich!

Da könnten auch Huub Stevens oder Mike Büskens übernehmen, da würden sie auch nicht weiterkommen. Diese Spieler wissen gar nicht, warum sie da unten stehen. Ich sage Ihnen eins: Dieses Schalke-Trikot muss beflügeln. Vor so einer Kulisse, der Nordkurve! Das ist ein Heiligtum! Ich verstehe nicht, dass einige Spieler das nicht begreifen und würde denen in den Arsch treten!

Halten Sie es denn auch für möglich, dass Schalke 04 tatsächlich um den Klassenerhalt bangen muss und absteigen könnte?

Das Duell in Bremen wird schon eine Art Schlüsselspiel. Bremen will noch ins internationale Geschäft, Schalke muss auch unbedingt gewinnen. Eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Diejenigen, die letzte Woche so versagt haben, die würde ich in Bremen wieder spielen lassen. Damit die Zuschauer sehen, ob sie eine Reaktion zeigen und sich wieder auf ihre Qualitäten berufen. Tedesco war zuletzt der einzige, der einen Arsch in der Buchse hatte.