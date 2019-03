Robben fehlt Bayern mehrere Wochen

Arjen Robben fehlt dem FC Bayern länger

Eigentlich hatte der FC Bayern auf einen Einsatz von Arjen Robben im Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool gehofft. Doch der Niederländer verletzte sich am Dienstag an der Wade und wird gegen die Reds definitiv nicht spielen. Offenbar fehlt Robben den Münchner sogar länger als befürchtet.

Wie die "Bild" erfahren haben will, handelt es sich bei der Verletzung, die sich Arjen Robben am Dienstag im Training des FC Bayern zuzog, um einen Faserriss in der rechten Wade. Der 35-Jährige werde demnach weitere zwei bis drei Wochen ausfallen.

Ob Robben direkt nach Ablauf dieser Zeit bereit für einen Einsatz ist, ist mehr als fraglich. Seit Ende November stand der verletzungsanfällige Außenstürmer nicht mehr auf dem Platz. Nicht auszuschließen, dass sich seine Genesung und vor allem der Weg hin zur Topform noch länger ziehen könnte.

Sollte Robben in drei Wochen noch immer nicht einsatzbereit sein, droht der Niederländer auch das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB zu verpassen. Am 6. April empfängt der FC die Borussia aus Dortmund zum womöglich vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft.