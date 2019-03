Alaba stärkt Bayern-Trio nach DFB-Rauswurf den Rücken

David Alaba hat seine Teamkollegen vom FC Bayern in Schutz genommen

David Alaba war nach der Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw, künftig nicht mehr auf Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng zu sehen, eigener Aussage nach sehr überrascht. Nachvollziehen kann der Außenverteidiger des FC Bayern den Schritt nicht.

"In dem Alter ist man doch im besten Fußballer-Alter! Beim FC Bayern bringen sie ihre Leistungen, gehören zu den Führungsspielern", erklärte Alaba gegenüber der "Bild". Boateng und Hummels seien, zusammen mit Teamkollege Niklas Süle, die "besten Innenverteidiger in Deutschland". Thomas Müller sei zudem ein Spieler, "der immer wieder zeigt, dass er zu den Weltbesten gehört".

Außerdem stellte der Linksverteidiger heraus, "was die drei für die Nationalmannschaft geleistet haben und auch für eine Erfahrung mitbringen". Deshalb sei "das Ganze vielleicht auch nicht gerade ideal abgelaufen".

Joachim Löw hatte dem Trio die Entscheidung persönlich in einem Gespräch in München mit der Begründung mitgeteilt, den Umbruch innerhalb der Nationalmannschaft weiter voranbringen zu wollen.

Kritik hagelte es kurz danach von Seiten des FC Bayern, der das Vorgehen als "fragwürdig" bezeichnete. Auch Thomas Müller und Mats Hummels fanden kritische Worte und zeigten sich mit dem Umgang äußerst unzufrieden.

Dass die deutsche Nationalmannschaft nun künftig ohne die drei Weltmeister aufläuft, sei für Alba letztlich "nur schwierig vorstellbar".

Unterdessen muss der 26-Jährige am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg noch verletzungsbedingt pausieren. "Es ist eine Reizung, die sich durch die Belastung der letzten Wochen aufgebaut hat." Für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen den FC Liverpool mache sich Alaba jedoch "keine Sorgen".