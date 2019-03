So heiß wird das Duell BVB gegen VfB

Das Hinspiel beim VfB Stuttgart gewann der BVB deutlich

Borussia Dortmund empfängt am Samstag im Rahmen des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart.

Der BVB will nach der überraschenden Niederlage gegen den FC Augsburg und dem Aus in der Champions League in die Erfolgsspur zurückkehren. Die abstiegsbedrohten Schwaben wollen den Schwung des 5:1 gegen Hannover 96 mitnehmen.

Einige denkwürdige Duelle zwischen BVB und VfB in den letzten Jahren versprechen einen heißen Tanz. sport.de hat die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu der Begegnung zusammengestelt.

BVB vs. VfB Stuttgart: Das Jubiläum

Zum 100. Mal stehen sich beide Klubs im Oberhaus gegenüber. Die Bilanz aus bisher 99 Aufeinandertreffen spricht knapp für den Herausforderer aus Baden-Württemberg: 39 Mal siegte der VfB, lediglich 36 Mal die Borussia. 24 Partien endeten unentschieden.

Zuhause liest sich die Bilanz aus Sicht des BVB etwas besser: Von bislang 49 Duellen im Signal Iduna Park respektive Westfalenstadion gingen 22 an die Dortmunder und zwölf an die Gäste aus Stuttgart. Auswärts zog die Borussia 27 Mal den Kürzeren, neun Mal holte der BVB in Stuttgart einen Punkt.

Die letzten fünf Duelle in der Liga sprechen eine klare Sprache pro Dortmund: Viermal siegte der BVB, nur einmal der VfB, bei einem Torverhältnis von 15:3 zungunsten der Westfalen.

BVB vs. VfB Stuttgart: Treffsicherster Dortmunder fehlt

Der treffsicherste Dortmunder Angreifer in den letzten fünf Duellen mit dem VfB war Maximilian Philipp. Der gebürtige Berliner traf jeweils einmal in den letzten drei Spielen gegen Stuttgart.

Allerdings kann Philipp diesmal gegen seinen Lieblingsgegner nicht auflaufen. Der Angreifer laboriert an einem Außenbandteilriss im Knie und fällt für unbestimmte Zeit aus.

BVB vs. VfB Stuttgart: Das letzte Duell

VfB-Coach Markus Weinzierl wird sich nur ungern an die letzte Begegnung mit dem BVB erinnern. Im ersten Spiel nach seinem Amtsantritt im vergangenen Oktober setzte es eine 0:4-Klatsche in der heimischen Mercedes-Benz-Arena.

Dortmund legte fulminant los: Jadon Sancho (3.) stellte nach Zuspiel von Marco Reus die Weichen früh auf Sieg. Der Kapitän höchstpersönlich erhöhte (23.) und lieferte wenig später den Assist zum 3:0 von Paco Alcácer (25.). Der eingewechselte Philipp erzielte kurz vor Schluss den 4:0-Siegtreffer (85.).

"Man muss auch anerkennen, dass sie brutal starke Spieler haben, und wir das heute spüren mussten", sagte Weinzierl damals über die Offensivpower des BVB.

BVB vs. VfB Stuttgart: Denkwürdige Spiele mit vielen Toren

Treffen Dortmund und Stuttgart aufeinander, sind viele Tore vorprogrammiert. 329 Tore fielen in den 99 Bundesliga-Partien, im Schnitt also 3,3 Treffer pro Spiel.

Aus Sicht der Borussia ist wohl das 6:1 in der Saison 2013/14 unvergessen, als der BVB nach 0:1-Rückstand durch Karim Haggui aufdrehte. Robert Lewandowski trug sich dreimal in die Torschützenliste ein, Sokratis, Reus und Aubameyang komplettierten das halbe Dutzend.

Die Schwaben haben hingegen das wilde 4:4 in der Saison 2011/12 in bester Erinnerung. Zweimal ging der spätere Meister aus Dortmund in Führung, zweimal schlug Stuttgart eiskalt zurück.

Erst wandelte die damals von Bruno Labbadia trainierte Mannschaft ein 0:2 (Tore durch Kagawa und Blaszczykowski) dank Treffer von Vedad Ibisevic und zweimal Julian Schieber in ein 3:2 um.

Als der BVB nach dem Ausgleich durch Mats Hummels (82.) und dem Führungstreffer durch Ivan Perisic (87.) wie der sichere Sieger aussah, sorgte Christian Gentner mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für Totenstille im Signal Iduna Park.

BVB vs. VfB Stuttgart: Die Vorzeichen

Zurück zum Hier und Jetzt: Sowohl BVB als auch VfB brauchen nach den Ergebnissen der letzten Wochen dringend einen Sieg.

Dortmund hat seinen komfortablen Vorsprung auf den FC Bayern bis auf zwei Tore komplett verspielt. Stuttgart steht trotz des deutlichen Siegs im Kellerduell gegen Hannover immer noch auf Tabellenplatz 16.

"Wir haben natürlich Spiele von Stuttgart gesehen. Es scheint, dass sie ihr System gefunden haben. Sie haben 5:1 gegen Hannover gewonnen und 1:1 gegen Bremen gespielt. Sie sind besser als in der Hinrunde, sie haben ihr System gefunden", warnte Favre vor dem Außenseiter.

Auch die Schwaben wähnen sich im Aufwind. "Es ist klar, dass es besser geht, aber wir haben seit drei Spielen eine gute Tendenz und Stabilität", sagte Weinzierl.

Zudem macht die Personalsituation Hoffnung. Alle Spieler sind gesund, der lange verletzte Innenverteidiger Timo Baumgartl ist in Dortmund laut Weinzierl "eine Option".