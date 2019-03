Urteil gefallen: Zwei Spiele auf Bewährung für Tedesco

Domenico Tedescos Gnadenfrist wurde verlängert

Zwei Spiele auf Bewährung: Domenico Tedesco darf als Trainer von Schalke 04 auch nach dem 2:4 bei Werder Bremen in Gelsenkirchen weiterarbeiten - vorerst.

Seelenruhig und mit einem entspannten Lächeln schritt Jochen Schneider die Treppe zur Mixed Zone des Weserstadions herab. Schon die Körpersprache des neuen Schalker Sportvorstands verriet sein vorläufiges Urteil: Auch nach dem 2:4 (1:1) des Vizemeisters bei Werder Bremen bleibt Trainer Domenico Tedesco im Amt. Noch zwei Spiele auf Bewährung sozusagen.

"Wir wollten eine Trendwende in Sachen Leistung, die haben wir gesehen. Daraus können wir Kraft und Zuversicht schöpfen", sagte Schneider. Zunächst für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City am Dienstag, vor allem aber für das Bundesliga-Heimspiel am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig. Dort müsse der positive Trend fortgesetzt werden, forderte Schneider: "Diesmal war es eine gute Leistung über 50 Minuten. Dann sollte es schon über 70, 80 oder 90 Minuten ein gutes Spiel unserer Mannschaft sein."

Fortschritte waren schon in Bremen deutlich zu erkennen. Fehlte es bei der desaströsen 0:4-Heimpleite gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf buchstäblich an allem, mangelte es gegen die Hanseaten in erster Linie am Spielglück. Gegen die in der ersten halben Stunde schwachen Bremer wäre mehr als eine 1:0-Führung möglich gewesen. Äußerst fraglich, ob die Platzherren dann in die Partie zurückgefunden hätten.

Verletzung von Daniel Caligiuri vergrößert die Schalker Sorgen

"Eine Steigerung im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel war ja nicht so schwierig. Trotzdem bin ich natürlich enttäuscht, dass wir nach einer wirklich guten ersten Halbzeit am Ende wieder nichts mitgenommen haben. So bleibt nur, das Positive zu sehen", sagte Tedesco, der als Weckruf Mark Uth, Hamza Mendyl und Amine Harit aus dem Spielkader verbannt hatte.

Breel Embolo zum Beispiel war eine solche positive Überraschung. Der Schweizer traf nach überstandenem Fußbruch gleich zweimal "und ist in unserer Situation mit seiner körperlichen Robustheit ein ganz wichtiger Spieler", betonte Tedesco. Dafür droht aber nun Daniel Caligiuri das vorzeitige Saisonende, der Mittelfeldakteur musste kurz vor Schluss mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ausgewechselt werden.

Angesichts der unangenehmen Lage in der Liga kommt die Aufgabe in Manchester am Dienstag fast ungelegen. Sie bietet Tedesco nach der 2:3-Hinspielniederlage aber auch die Chance, zumindest mit einem Achtungserfolg weitere Pluspunkte bei Schneider zu sammeln.

"Natürlich gehen wir auch mit Respekt in dieses Spiel, aber die Liga hat für uns momentan schon deutlich mehr Gewicht", skizzierte Schneider die Prioritäten. Wichtiger als die Königsklasse ist für die Königsblauen auch der DFB-Pokal, in dem es im Viertelfinale (3. April) erneut gegen Werder Bremen geht, dann aber in der Veltins-Arena.